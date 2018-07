Podemos Navarra apuesta por aumentar el presupuesto de Cultura y Juventud

Actualizada 31/07/2018 a las 16:01

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha reivindicado "la importancia" del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud, que "ha sido y sigue siendo de los últimos en financiación", y ha defendido que es "necesario" aumentar su presupuesto para "desplegarse ampliamente y reflejar el cambio social".



"Es hora de devolver la esperanza a quien nunca debió perderla", ha afirmado Buil, que ha remarcado que este departamento "ha tenido que lidiar con un bajo presupuesto y muchas herencias complicadas de gestionar como la Orquesta Sinfónica o el Navarra Arena".



Por ello, en un comunicado, el parlamentario de Podemos ha considerado "obligatorio" que este año "crezca el presupuesto y blindarlo por encima del estándar europeo que es un 1% del presupuesto total".



Buil ha destacado que la formación morada apuesta por un modelo que "se esfuerce en reflejar la realidad social cambiante" y, por ello, ha afirmado que "es urgente refrendar la autogestión en nuestra comunidad como una fórmula más de gestión de los espacios públicos en desuso, porque son una forma gestión del tiempo y del espacio que empodera, innova y politiza desde los valores comunitarios". "Es la respuesta de una sociedad madura y capaz", ha valorado.



Además, ha resaltado que desde la formación morada están luchando por "dignificar y profesionalizar el sector de los creadores", al tiempo que ha puesto en valor "las iniciativas de apoyo a las industrias culturales, que comienzan a tener buenos resultados y debe ser una línea permanente que impulse este sector profesional navarro absolutamente abandonado por UPN".



En cuanto al deporte, Buil ha valorado "el trabajo que se está realizando en la propuesta para eliminar la obligación de contratar un seguro privado para federarse y poder competir", ya que esta medida "está limitando económicamente desde hace muchos años la entrada de personas muy válidas a la competición deportiva".



"Podemos defiende la sanidad pública y, por ello, este servicio debería ser dado por la misma y, en todo caso, a voluntad del deportista, no obligatorio. Debemos evitar generar un servicio de salud blindado para las mutuas", ha sostenido Buil.



En su opinión, "otro de los hitos es evidentemente la gestión del Navarra Arena" y, en este sentido, ha pedido al Departamento dirigido por Ana Herrera que "aplique criterios de racionalidad económica, a fin de que su enorme gasto de mantenimiento no lastre la política pública de deporte y cultura". "Queremos una cultura descentralizada por todo el territorio y prestar atención a lo pequeño", ha planteado.



Por otro lado, el parlamentario de Podemos ha subrayado que "la mayor víctima de esta mal llamada crisis es la juventud" y ha advertido de que "no se ha recuperado de la escasez de oportunidades generada por las políticas de austeridad".



Así, ha remarcado que "que queda trabajo por hacer para mejorar la situación de la juventud navarra" y ha recordado que "en el diagnóstico elaborado por el departamento se han detectado problemas que son transversales y empiezan por el empleo y la vivienda esencialmente".



A su juicio, "esto genera un grave problema de emancipación del domicilio familiar y dificultades para crear su propia familia o estilo de vida autónomo". Frente a ello, ha considerado que "la ley de derecho a la vivienda que amos a sacar en el Parlamento durante los próximos meses va a facilitar y mucho su emancipación". "Gracias a esta ley los jóvenes podrán acceder a un pago mensual para el alquiler de su vivienda en el mercado libre", ha resaltado.

