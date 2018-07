Vetusta Morla: "Ya no hay distinción entre lo independiente y lo masivo"

Actualizada 29/07/2018 a las 11:39

Vetusta Morla se desmarca de las opiniones de aquellos que les han dejado de ver como una banda 'indie' y ahora les ven como a un grupo de cultura de masas porque nunca ha atendido mucho a las "etiquetas", ha afirmado su cantante, Pucho.



"Para las nuevas generaciones no hay distinción entre lo que es independiente y lo que es masivo, y por eso en sus 'playlist' caben desde cosas populares hasta las más desconocidas", ha argumentado en una entrevista.



Y lo ejemplifica con Rosalia, una de las nuevas artistas más relevantes del panorama musical español de la que considera que "ha transgredido los géneros y las fronteras de la música".



Desde que Vetusta Morla dejó de ser "invisible" para el público, cuando en 2009 ganó tres Premios de la Música, han pasado casi 10 años.



El grupo empezó su andadura hace ya dos décadas, en 1998, un periodo en el que han conseguido llenar en tres ocasiones el WiZink Center (Palacio de los Deportes), realizar el mes pasado un concierto para 38.000 personas en la explanada de La Caja Mágica y llenar las salas de toda España.



Sin embargo, son conscientes de que llegar hasta donde están es una consecución de varios años de trabajo constante.



"En esta industria siempre viene gente con muy buenas palabras y que parece que te va a salvar la vida, pero no íbamos a quedarnos esperando a que esto aconteciera", ha recordado Pucho.



A este respecto, ha recomendado a los músicos que estén empezando que construyan "su propio camino, que insistan y que perseveren".



Aunque pudiera parecer que ya no les quedan sueños por cumplir, el grupo desea seguir teniendo gente que aprecie y siga su música porque lo difícil no es tanto llegar a donde están sino "mantenerse", ha advertido el cantante.



Pucho ha admitido que "siempre tiene que haber detractores", algo que es "bueno", y ha recordado que lleva leyendo críticas negativas y positivas desde que empezaron.



A este respecto, ha considerado que las redes sociales son espacios de "tendencia a la crítica fácil y superficial" a las que resta importancia.



"Mismo sitio, distinto lugar" es el último disco de la banda, un titulo que no ha sido escogido al azar y con el que han iniciado una nueva etapa tras "mirar al camino recorrido" para ver de dónde vienen y dónde están.



"Esos sitios a los que apela el disco son espacios que físicamente puede ser iguales para todo el mundo, pero que a cada uno le transporta a un lugar distinto. Incluso las canciones podrían ser esos sitios comunes en los que a cada oyente puede llevarle a lugares deferentes", ha explicado.



Un elemento común de este álbum es el constante conflicto del "yo, con el otro" que se refleja en las letras de 'Guerra Civil' o 'Te lo digo a ti'.



Vetusta Morla presentó anoche este último trabajo en un concierto en el Parque de los Hermanos Castro de Gijón, dentro de una gira nacional que aún deberá pasar por Lugo y Alicante antes de dar el salto a Europa, donde ya tienen programadas varias citas en Alemania, Austria, Países Bajos y Bélgica.



Más de 3.000 personas congregó anoche en Gijón, en un concierto que repasó tanto los temas del nuevo disco como de los anteriores, como 'Copenhague', 'Maldita Dulzura' o 'Los días raros' que fueron de las mas coreadas durante las dos horas de directo.



El grupo madrileño tuvo también su reinvendicación contra las agresiones sexuales al comenzar el concierto con un gran mensaje en la pantalla del escenario que rezaba "sólo sí es sí" que se complementó con la crítica de Pucho al caso de Juana Rivas, a la que envió un mensaje de apoyo.

