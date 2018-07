'Bao', el corto de Pixar que acompaña a 'Los increíbles 2' y que está generando debate

La película de Pixar 'Los increíbles 2' llegará a los cines españoles el próximo 3 de agosto. Pero el cortometraje que se emite antes de la película, 'Bao', ya está creando debate en la redes sociales.

Algunos lo califican como el corto "más emotivo" que ha creado Pixar, y otros muchos utilizan palabras como "incertidumbre" o "confusión" para definirlo.

El corto, escrito y dirigido por la chino-canadiense Domee Shi, se centra en Bao, una mujer china que experimenta el síndrome del nido vacío con la emancipación de su hijo. De repente, una de las 'dumpling' (una especie de bolas de masa rellenas) que ha cocinado cobra vida, y aunque al principio la protagonista se asusta, después trata a ese 'dumpling' como a su hijo, por lo que tiene otra oportunidad de disfrutar de la maternidad.

Parece que son los espectadores asiáticos, que defienden el corto a través de redes sociales como Twitter, lo que más empatizan con el cortometraje. "Las personas de raza blanca no lo han entendido porque se mudan a los 18 años y solo visitan a sus padres en vacaciones", dice en el siguiente tuit un usuario.

I guess white ppl didn't understand bao also cause they move out at 18 then dump their parents in retirement homes and only visit them on holidays