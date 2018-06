Miles de pañuelicos rojos emocionan a Amaia en 'Shake it out'

En las colas previas que se formaron en los alrededores de la Plaza de Toros para el concierto de OT en Pamplona ya se podía ver que muchos de los asistentes llevaban un pañuelico rojo atado a la muñeca. La idea, promovida desde hace meses en las redes sociales, era levantarlo cuando a Amaia le tocara el turno de cantar 'Shake it out'. Y todo fue según lo planeado.

Cuando la ganadora de OT en Pamplona comenzó a entonar las primeras notas del tema de Florence and The Machine, el coso pamplonés se tiñó de rojo gracias a los miles de pañuelos de San Fermín. Amaia, durante su actuación, no pudo ocultar la emoción y en algún momento le costó contener las lágrimas. Y es que no era para menos. Más de 10.000 personas, con la entrada comprada desde febrero, se congregaron en su ciudad para verla.

Como agradecimiento, y una vez terminada la canción, que se ha convertido en un emblema de la última edición de Operación Triunfo, la pamplonesa se arrancó a cantar un fragmento del 'Riau Riau'. El público no pudo hacer otra cosa que seguirle.

|| Gracias a todos por participar y levantar vuestro pañuelo durante “Shake it out” el resultado ha sido alucinante. @Amaia_ot2017 #OTConciertoPamplona pic.twitter.com/I6Zu0CPlno — AMAIA ROMERO ES (@AmaiaRomeroES) 23 de junio de 2018

Impresionante Shake it out con los pañuelicos rojos en toda la plaza de toros ❤️❤️❤️❤️ #OTConciertoPamplona pic.twitter.com/74w1b7o46X — Astrid (@Astrid_Libre) 23 de junio de 2018

Amaia cantando 'Shake It Out' en Pamplona!

Su cara de emoción lo dice todo #OTConciertoPamplona pic.twitter.com/sYwmDHKNBa — Amaia CFO (@CFO_AmaiaRomero) 24 de junio de 2018

La carita de emoción después del Shake It Out, se le ha escapado alguna lagrimita. Jo pic.twitter.com/j2VYk0OlCp — Miss C. (@Littlepanterita) 24 de junio de 2018

