Vicent Egea no puede evitar los nervios previos a un estreno. Tampoco las preocupaciones que cada día resuenan en su cabeza sobre si una nota de la partitura es la adecuada o no. “La he mirado, repasado y estudiado mil veces, pero me da la sensación de que necesito otras mil”, indica.

¿Da por terminada una obra?

Antes sí, componía, se estrenaba y así la dejaba, como si fuera una fotografía para el recuerdo. Pero ahora he cambiado y por supuesto que no la doy terminad

