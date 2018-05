Los peculiares personajes de la Familia Addams, encarnados en sus papeles principales por Carmen Conesa como Morticia y Xavi Mira como Gómez, recalarán en Pamplona del 13 al 23 de junio, donde ofrecerán en el Teatro Gayarre una comedia musical adaptada a la cultura española.



Completan la familia protagonista de este espectáculo los actores Alejandro Mesa (Pugsley), Frank Capdet (Fétido) y Lydia Fairen (Miércoles), que dan vida a los célebres personajes creados por el ilustrador Charles Addams.



Conesa ha asegurado este jueves en conferencia de prensa que éste es "un espectáculo muy divertido" y con unas músicas "estupendas", interpretadas en directo, cuando otros musicales, ha destacado, "llevan la música 'en lata' cuando van de gira".



Tras su exitoso estreno por Madrid, donde la obra fue vista por más de 150.000 personas, y su paso por varias capitales españolas, la Familia Addams, adaptación del famoso musical de Broadway, llegará en junio a Pamplona con un elenco de 20 actores y bailarines y 30 integrantes del personal técnico.



El éxito de este musical, dirigido por Esteve Ferrer y producido por LetsGo Company, es que se ha realizado una adaptación "extraordinaria" del musical creado en Estados Unidos utilizando "los referentes y tópicos" de la cultura española, como sus políticos o el festival de Eurovisión, ha asegurado la actriz.



Conesa ha explicado que, para construir su personaje, se basó en la serie de televisión y el cómic de la Familia Addams y no en la película para "no dejarme influenciar mucho" por la Morticia encarnada por Angélica Houston.



Así, durante mes y medio de ensayos, finalmente logró meterse "dentro de ese corsé, ese icono de personaje de Morticia".



En la obra, ha comentado, los hijos de la familia, Pugsley y Miércoles, han crecido y ella, que ya tiene 18 años, se ha enamorado de un chico "normal" y "ahí comienza el conflicto", aunque la trama tiene "un final feliz".



Muchos espectadores, al ver la obra, ha declarado Conesa, salen del teatro preguntándose si es correcto plantearse "quiénes son 'normales' y quienes no" en la sociedad actual.



Por su parte, el tudelano Alejandro Mesa, uno de los dos navarros que intervienen en la obra junto al pamplonés Íñigo Etayo (Lucas Beineke), ha subrayado que éste es "un espectáculo redondo, porque lo tiene todo".



Tras resaltar que en este musical "todo está muy cuidado al detalle", Mesa ha indicado que ésta es su primera participación en una gran producción y ha reconocido que está "muy ilusionado de pasar por mi tierra".



El origen de la Familia Addams está en una tira cómica de la revista The New Yorker del año 1938, aunque los nombres de los personajes no llegaron hasta su adaptación a la televisión.



Las historias creadas por Charles Addams, que se casó en un cementerio con todos los invitados vestidos de negro, surgieron como una sátira a la moral y las aburridas buenas costumbres de la sociedad norteamericana de los años 50 y 60.