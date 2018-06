"Esta noche soy la encargada de presentar los Goya... o sea, no, perdón. Los Goya no. Los Goya este año los presentan dos hombres. No, perdón, está muy bien porque hasta ahora sólo lo había hecho uno".

Estas palabras de la actriz de 'La que se avecina', Cristina Castaño, han encendido las redes en las dos direcciones. Mientras unos han pedido que sea la próxima presentadora de los premios junto a Leticia Dolera, otros han recordado que mujeres como Eva Hache ya han presentado la gala en ediciones anteriores.

@LeticiaDolera y @cristinacastano presentando el año que viene los Goya sería una fantasía (y bastante necesario) #Goya2018 — Dankilla pa mala tu Ana War (@mmmyab_) 3 de febrero de 2018

Me encanta que las actrices reivindiquen tener más peso en el mundo del cine.



Pero no entiendo las reivindicaciones de Cristina Castaño o Leticia Dolera.



Precisamente Goya han sido presentados por mujeres muchas veces: Eva Hache, Carmen Machí, Antonia Sanjuán, etc#Goya2018 — David Rubio de Antón (@david_rubio7) 3 de febrero de 2018

Quien también ha recibido un rapapolvos ha sido el presidente Mariano Rajoy, quien felicitó por Twitter a los ganadores cuando aún quedaban por entregar los galardones más relevantes.

Felicito a todos los galardonados en los @PremiosGoya. Mi enhorabuena al cine español #Goya2018. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 3 de febrero de 2018

Marianoooo que aún no han terminado #Goya2018 — Ribetes (@edubetesribes) 3 de febrero de 2018

Vamos, que sueltas la felicitación y te vas a dormir. Vaya interés, te resbala todo. Ay, si fuese el Madrid! — Susa Belotodo (@Susamj) 3 de febrero de 2018

