Xavier Bobés: "El retroceso educativo que se produjo durante la dictadura fue lamentable"

¿Qué ocurrió en Briviesca?

Fue bastante triste. Tres semanas antes de actuar nos dijeron que no era posible por motivos económicos, de seguridad y de aforo. Nosotros nunca dijimos que tenía que haber un aforo mínimo de quinientas personas. No hubo posibilidad de diálogo. Ha habido varios casos de cancelaciones en el último momento aportando explicaciones muy poco coherentes. Además, era una oportunidad para representar en un lugar simbólico y había mucha gente esperando esa función.

¿Cómo fue la respuesta del pueblo?

Preciosa. La Asociación Escuela Benaiges hizo una lectura de la obra ante más de quinientas personas en el mismo espacio en el que debía haberse representado. Es importante que las historias sean contadas y escuchadas sin que haya trabas o impedimentos de por medio. Estamos hablando de la libertad de expresión, un derecho fundamental.

¿Quién fue Antoni Benaiges?

Benaiges fue un maestro catalán que viajó a la provincia de Burgos para dar clases en un colegio muy pequeñito durante dos cursos, de 1934 a 1936. Desempeñó una tarea enorme con los niños y niñas en la escuela mediante nuevos métodos de aprendizaje, como la técnica de Freinet. Trabajaban con una pequeña imprenta y con un gramófono, bailaban… Su forma de enseñar era muy controvertida en un pueblo muy conservador, pero tenía mucho carisma y supo vehicular de un modo muy bello las necesidades de los alumnos y alumnas, logrando mucho con muy poco. Los niños publicaron sus cuadernos y narraron su vida cotidiana, dejando testimonio de dos cursos intensos, preciosos. El espectáculo coge como título 'El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca' porque es el nombre de uno de los cuadernos que el maestro publicó con los niños. Benaiges les quería invitar a ver el mar en Mont-roig del Camp (Tarragona), el pueblo donde nació, pero estalló la guerra civil y una semana más tarde fue fusilado.

¿Cuál fue la importancia de profesores como él durante la II República?

La II República fue un período realmente revolucionario, y muchas de las prácticas didácticas que con la dictadura no pudieron seguir o continuaron a escondidas son las que se están llevando a cabo hoy en día. Hubiéramos avanzado muchísimo si se hubiera dejado tiempo para que los maestros y maestras ejercieran su oficio. El retroceso con los cuarenta años de dictadura fue lamentable. Y todavía lo estamos comprobando hoy, con un aprendizaje desde el miedo, desde la memorización sin ningún sentido para construir personas que reflexionen poco y sean fácilmente manipulables. En el periodo de la República hubo maestros y maestras que fueron muy valientes y dejaron su vida por ello.

¿Qué recuerdo tienen de Benaiges en Bañuelos de Bureba?

Hemos conocido a vecinos y todos recuerdan con mucho amor su carisma y compromiso. En la escuela donde el maestro impartía clases, que ahora es la Escuela-Museo Benaiges, permanecen todavía su escritorio y la pizarra. Ha dejado un legado muy importante de memoria histórica y de desempeño de la docencia en ámbitos en los que no hay recursos y los niños no tienen motivación. Benaiges invitó a los niños a ser autónomos y reflexivos y a soñar.

¿Han colaborado o contactado con la familia o con personas que conocieran al maestro?

El fotógrafo y documentalista Sergi Bernal nos cedió muchísimo material. Lo consiguió tras desarrollar durante diez años una investigación que aún continúa. Bernal visitó una fosa de La Pedraja, empezó a preguntar y descubrió la tarea didáctica de Benaiges. También entrevistó a la familia y a los últimos alumnos vivos, que a día de hoy ya han fallecido.

¿A qué objetos han accedido?

Hemos tenido acceso a cartas y documentos que imprimieron los niños y niñas de Bañuelos de Bureba. También a las columnas y artículos que Benaiges publicó en La voz de Bureba, un periódico de la zona, y en el espacio de intercambio del periódico de uso para docentes de las escuelas adscritas al método de Freinet. También hemos recuperado una imprenta Freinet y un gramófono, hemos reproducido los cuadernos y hemos creado unas mesas de escuela y una pizarra.

Gran parte de su carrera profesional ha estado ligada al teatro de objetos. ¿Qué significado tienen los materiales que conforman esta obra para usted?

Estos objetos son poderosísimos, son testimonios de una época. Tener acceso a ellos, poder tocarlos y poder entender que con muy poco se puede hacer mucho es increíble. Lamentablemente, la escuela se quemó con la dictadura y las familias quemaron cuadernos y destruyeron una gran cantidad de materiales por miedo. Por eso mismo, los objetos tienen un valor incalculable.

¿Cómo lidiaban las familias con que sus hijos recibiesen una educación tan diferente a la habitual en aquella época?

Había mucha resistencia por parte de los familiares, no querían llevar a los niños a la escuela. También tenía al cura del pueblo en contra porque hacía bailar a los niños en la escuela y les llevaba al campo cuando era posible. Benaiges quería que los niños observaran la naturaleza y aprendieran a través de la práctica. Además, eran los años de la II República, la escuela era laica y lo primero que hizo el maestro cuando llegó fue retirar el crucifijo de la escuela cuando llegó. Tenía mucho carácter, y gracias a él pudo llevar a cabo una tarea inconmensurable.

¿Se aliviaron en algún momento las reticencias de los familiares?

Con el tiempo, los familiares le cogieron mucho aprecio porque veían cómo los niños aprendían y acudían a la escuela con interés. En el cuaderno quedó registrado un momento muy bonito: una niña pedía a su madre ir a la escuela aunque estuviese nevando. La madre se negaba en un principio, pero la niña terminó yendo al colegio. Es increíble que un niño sienta que está aprendiendo y pueda imaginar por sí mismo un futuro más allá de la obra. Por eso había familiares que estaban a favor de la metodología de Benaiges. Pero la llegada de la guerra civil truncó todas las posibilidades. Fueron dos años de trabajo, poco tiempo para una tarea tan grande.

FESTIVAL DE OLITE

​

​‘EL MAR. VISIÓN DE UNOS NIÑOS QUE NO LO HAN VISTO NUNCA’



Hoy, domingo, a las 22 horas en el escenario de La Cava.



Sinopsis. Esta es la historia de una promesa que no se pudo cumplir, la que hizo el maestro Antoni Benaiges a sus alumnos y alumnas de una escuela rural. La promesa la hizo un día de invierno de 1936. Les prometió el mar. En 1934, el joven llega a Bañuelos de Bureba, un pequeño pueblo en la provincia de Burgos. Poco después, paga de su bolsillo un gramófono y una rudimentaria imprenta. Desde ese primer curso, los niños y las niñas publican sus emociones, sueños y pensamientos. En enero de 1936 publican El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca. El librito contiene las expresiones de los escolares de cómo se imaginan el mar, sus miedos y sus sueños. Ninguno ha visto el mar. El maestro les promete que ese mismo verano los llevará a Cataluña para que lo conozcan. El 25 de julio de 1936 Benaiges es fusilado. La promesa del maestro ya no se podrá hacer realidad nunca. Una pieza que propone un dispositivo en que los objetos, el poema y el material documental conviven sin jerarquías.



Reparto: Xavier Bobés y Sergi Torrecilla. Dramaturgia: Alberto Conejero, a partir de textos de las niñas y niños de la escuela de Bañuelos de Bureba, de su profesor Antoni Benaiges, Marina Garcés y Alberto Conejero. Espacio escénico: Pep Aymerich. Audiovisuales: Albert Coma. Música original: Antonio José Martínez Palacios (1902-1936), en grabaciones de José Luis Bernardo de Quirós y Elisa Rapado Jambrina. Espacio sonoro: Julià Carboneras. Iluminación: Jou Serra y Mario Andrés Gómez. Diseño de arte: Anna Auquer. Pintura: La Beren. Asesoramiento documental y fotografías: Sergi Bernal. Testimonios: Documental 'El retratista' de Alberto Bougleux y de Sergi Bernal. Alumna en prácticas de la Escola Eòlia: Natàlia Jiménez. Producción ejecutiva: Imma Bové. Duración: 65’