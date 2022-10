El concierto de Dani Martín origina una cola de público que llegó hasta El Sadar

Faltaba todavía una hora para que comenzara el concierto deen el Navarra Arena y la reacción de la gente de Pamplona no se había hecho esperar. Tanto era así que se ha formado una cola ha dado la vuelta a la mayor parte del estadio de fútbol El Sadar , repleta de personas que esperan. Este es el caso de Naroa Martín, de 18 años, que esperaba al final de la cola con una amiga. ", nos gusta mucho Dani Martín. Lo escuchó desde que era pequeña con mi mamá" explicaba la joven. Martín dice que se ha sorprendido al ver la cantidad de gente que esperaba. "Me esperaba gente, pero teniendo en cuenta que me enterado que esto es solo pista estoy un poco impactada". El concierto comenzó con bastante puntualidad, sobre las 21:10.