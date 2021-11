La obra de Paul McCartney 'Lyrics' ya tiene su versión en español

Libros Cúpula ha anunciado la publicación, en español, de 'Letras' (The Lyrics), la obra de Paul McCartney, con la colaboración de Paul Muldoon. La obra estará a la venta este miércoles 10 de noviembre.

"Con más frecuencia de la que puedo recordar, me han preguntado si escribiría alguna vez mi autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Lo único que siempre he conseguido, ya sea en casa o de viaje, es escribir nuevas canciones. A algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta recurrir a sus diarios para recordar los acontecimientos cotidianos del pasado, pero yo no tengo ese tipo de diarios. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que tienen el mismo propósito. Y estas canciones abarcan toda mi vida", sostiene Paul McCartney.

Según ha informado la editorial, en este libro Paul McCartney relata toda su vida y su arte a través de 154 canciones de todas las etapas de su carrera -desde sus primeras composiciones de la infancia hasta la legendaria década de Los Beatles-, pasando por Wings y sus álbums en solitario hasta el presente.

De este modo, ordenado alfabéticamente para proporcionar un relato caleidoscópico en lugar de cronológico, fija por primera vez los textos definitivos de las letras de sus canciones y describe las circunstancias en las que fueron escritas, las personas y lugares que las inspiraron, y lo que McCartney piensa ahora de ellas. Junto a ellas se presenta material del archivo personal de McCartney (borradores, cartas, fotografías) nunca antes publicado.

"Espero que lo he escrito descubra a la gente algo sobre mis canciones y mi vida que no hayan visto antes. He intentado decir algo sobre cómo se produce la música y lo que significa para mí y espero que ello pueda significar también algo para los demás", dice Paul McCartney.

"Basados en las conversaciones que mantuve durante cinco años con Paul McCartney, estos comentarios son lo más parecido a una autobiografía que jamás podríamos haber escrito. Esta mirada sobre su propio proceso artístico confirma una idea que ya habíamos adivinado: que Paul McCartney es un referente literario importante que se basa, y prolonga, la larga tradición poética en inglés", explica Paul Muldoon.