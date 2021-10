Jon Viar presenta 'Traidores' en Pamplona:“Están limpiando la historia de Otegi”

Jon Viar se quejaba el sábado en el Planetario de la ausencia de políticos del Traidores, en el Planetario de Pamplona. La película, enmarcada en el XX Ciclo de Cine que organiza la Asociación por la Tolerancia, recorre la sangrienta historia de ETA desde el testimonio del padre del cineasta, Iñaki Viar -miembro de la banda terrorista en sus primeros pasos seminales en los años 60- y de otros disidentes históricos como Jon Juaristi, Teo Uriarte -ayer, en el Planetario- o el fallecido Mikel Azurmendi. se quejaba el sábado en elde la ausencia de políticos del PSN y de Podemos tras el debate que siguió a la proyección de su documental,, en el Planetario de Pamplona. La película, enmarcada en elque organiza la Asociación por la Tolerancia, recorre la sangrienta historia de ETA desde el testimonio del padre del cineasta,-miembro de la banda terrorista en sus primeros pasos seminales en los años 60- y de otros disidentes históricos como-ayer, en el Planetario- o el fallecido

No entiendo que no haya nadie del PSOE o de Podemos -repitió en varias ocasiones el cineasta-. Para mí, . Para mí, ETA , Herri Batasuna, Bildu , es un partido nazi-fascista. Aunque se decían marxistas, no encuentro ninguno de los valores de la izquierda, como el discurso materialista, racionalista, de distribución de la riqueza, el universalista o el internacionalista”.

12º Congreso del PSN, que consolida la política de pactos con las formaciones nacionalistas. Rosa Díez, que militó durante tres décadas en el PSE y que fundó el partido ahora residual ¿Por qué no han venido políticos socialistas y de Podemos? Porque gobiernan con ellos. Tienen que mirar a otro lado. Están limpiando la historia de Otegi, que nos lo presentan hora como un hombre de paz”, apuntó. Lo cierto es que mientras el Planetario acogía la exhibición de la película, en el Baluarte de Pamplona se celebraba el, que consolida la política de pactos con las formaciones nacionalistas. Rosa Díez, que militó durante tres décadas en el PSE y que fundó el partido ahora residual UPyD , participó en el debate posterior a la película y recogió el guante tras las palabras de Viar. “Tienen que mirar a otro lado. Están limpiando la historia de Otegi, que nos lo presentan hora como un hombre de paz”, apuntó.

María Echávarri (UPN), Fernando Sesma (Ciudadanos) y Carmen Alba (PP)- e incluso de Vox, según indicó el moderador del debate, Eduardo López-Dóriga, presidente de Sociedad Civil Navarra y ex presidente de la Asociación por la Tolerancia. Sí que había políticos de otras formaciones. De las tres que confluyen en la coalición de NA+ en el Ayuntamiento -los concejales(UPN),(Ciudadanos) y(PP)- e incluso de Vox, según indicó el moderador del debate,, presidente de Sociedad Civil Navarra y ex presidente de la Asociación por la Tolerancia.

"NOS MINTIERON"

La película huye de maniqueísmos simplistas. Denuncia la violencia de ETA como heredera del nacionalismo vasco “aranista” -resumida en la frase de Juaristi de reminiscencias freudianas “nos mintieron nuestros padres”-, pero deja testimonio también de las torturas y represión franquistas o de “la chapuza” de los GAL, como la calificó el propio Viar en el debate posterior a la película.

“Por fin traicioné todo aquello. Y fue un orgullo”, dice en un momento de la película el padre de Ivar, convertido en psiquiatra y psicoanalista tras su paso por la cárcel después de un intento de atentado con bomba, fallido, contra la Bolsa de Bilbao a finales de los años 60 del pasado siglo. La película comienza cuando Jon Viar, a los 8 años -ahora tiene 35-, descubre el pasado etarra de su padre. Iñaki Viar pertenecía a una familia históricamente nacionalista que, aunque no violenta, sí que había sucumbido de alguna manera a la épica y ensoñación de la patria vasca propia del PNV. Su salida de ETA le convirtió en “traidor”.

“Lo de involucrarme en este tema -declaró el sábado Jon Viar- fue por el horror que ha provocado el terrorismo. Si no, nunca me habría puesto a estudiar la ideología nacionalista, de Sabino Arana. Me parece una basura de tal calibre que jamás le hubiese prestado atención si no es por la tragedia humana que hay detrás de tantas víctimas”.

Rosa Díez fue más allá y reivindicó “declarar maldita la ideología que instauró la primera víctima de ETA”. “En España hace falta un Núremberg. Porque en los juicios contra los nazis se juzgó a asesinos, pero también la ideología”, manifestó. La fundadora de UPyD criticó también la connivencia entre “el nacionalismo bueno”, en referencia al fue más allá y reivindicó “declarar maldita la ideología que instauró la primera víctima de ETA”. “”, manifestó. La fundadora de UPyD criticó también la connivencia entre “el nacionalismo bueno”, en referencia al PNV , y el radical. “Ahí está lo del árbol y las nueces de Arzalluz. El PNV se beneficiaba políticamente de los crímenes”, aseguró.

Con algo más de medio centenar de espectadores, la sesión finalizó al borde de las 21.30 horas con el deseo general de que la película llegue a colegios e institutos del País Vasco y Navarra.