La generación de la posguerra, protagonista en el Ópera Prima

Si algo quedó claro ayer en la presentación de 'La vida era eso', la tercera película a concurso del Festival Ópera Prima de Tudela, es que no fue un proyecto fácil. Y, además, con dos vertientes claras, como explicó su propio director, David Martín, que la definió como “maestra de la paciencia”.

Primero, porque el germen de la idea se originó en una tragedia familiar. “Surgió en un momento trágico por el diagnóstico de enfermedades terminales a mis padres. Mi madre quiso morir en su casa y mi duelo me llevó a acercarnos más. Ella viene de una época peculiar, de la posguerra, y quería saber quiénes habían sido y lo que me habían dado. Y ahí surgió la idea, me entró directamente al corazón. Es mi primer largo y hay que elegir bien la historia, que te apasione”, relató.

DOS ASCENSIONES AL MONCAYO

Y el otro problema fue que se convirtió en un proceso muy largo. Tuvieron la suerte de rodar antes de la pandemia, pero todo se alargó. “Íbamos a rodar en verano de 2018, pero se paró porque no llegó el dinero y se fue todo a junio de 2019”, añadió Martín, quien también contó una anécdota muy relacionada con el festival, ya que se proyecta en el cine Moncayo. “Cuando se paró todo, subí al Moncayo con mi ex pareja. Empezamos a ascender y comenzaron a entrar nubes y a llover. Nos dijeron que era peligroso, mi ex pareja se dio la vuelta, pero yo, entre lluvia y truenos, decidí subir para pedir por la película. Y al final se hizo. Cuando la terminé, volví a subir para dar las gracias y luego vi que se proyectaba precisamente en el cine Moncayo”, contó.

También queda pendiente el estreno, que se preveía para 2020, pero con la pandemia se decidió retrasarlo. Mientras, ha pasado por numerosos festivales cosechando muchos premios.

Y ayer llegó a Tudela por segunda vez porque ya estrenó en el festival ‘Lo que viene’ hace unos meses.

Narra la historia de inmigrantes españolas de distintas generaciones. Por un lado, María (encarnada por Petra Martínez, auténtica protagonista), que se marchó a Bélgica en la ola migratoria de los setenta; y, por otro, Verónica (Anna Castillo), que decidió también salir de España por la falta de perspectivas laborales para la juventud actual. El destino hace que se encuentren en un hospital de Bélgica y el desarrollo de la historia acaba haciendo que María vuelva a una España muy diferente a la que abandonó para buscar a la familia de María.

LA PROTAGONISTA

Martín puso de relieve la importancia de que Petra Martínez fuera la protagonista. Y eso que ella le dijo que no iba a hacer el papel. “Era ella, no podía ser nadie más. Nunca pensé que me diría que no quería, pero luego nos vimos y dijo que sí. Sin Petra hubiera sido otra película”, dijo. Y también se refirió a Anna Castillo. “Fue muy fiel a pesar de los problemas”, destacó.

Además, incidió en las generaciones nacidas en la posguerra. “Las conozco por la experiencia de mi madre. Fueron educadas para no ser protagonistas de sus propias vidas. Se las educaba para ser ángeles del hogar y se les privó de emanciparse. Para ellas no estaba permitido el placer, se las educó para preocuparse de los demás y el viaje de Petra es una búsqueda de su arraigo propio, frente a una joven que está desarraigadísima”, concluyó.