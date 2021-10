La pandemia se comió en 2020 al 75% de espectadores en la escena navarra

ARTES ESCÉNICAS

En Navarra, las artes escénicas por ejemplo, redujeron a la mitad su número de representaciones, un descenso del 51,5%(597 menos que en 2019), una bajada aún mayor que la media española, que descendió en un 49,8%. En número de espectadores la merma fue mucho mayor, ya que pasó de 175.679 en 2019 a los 43.475 de 2020, un 75,25% menos (cifras que se sitúan en la media española). La recaudación bajó en un 70,69%.

Dentro de las artes escénicas, la peor parada fue el género lírico, con una reducción de oferta del 72%. Le siguen el teatro (un 50,9%) y las representaciones de danza con un 51,4% menos, que sin embargo suponen el 4,9% de toda la oferta a nivel español, un porcentaje mucho mayor del que correspondería a una población tan limitada como la navarra.

MÚSICA CLÁSICA

Los 513 conciertos de música clásica que hubo en Navarra en 2019 marcaron la cifra más alta de los últimos cinco años, pero en 2020 la cantidad se redujo en un 53,6% hasta los 238 conciertos. El número de espectadores se desplomó paralelamente en un 78%, al pasar de 198.967 a 43.625, pero sin embargo de los últimos 5 años es la vez que los conciertos navarros tienen más peso dentro de España, recibiendo al 3,9% del total de espectadores del país. Lo mismo en recaudación; los conciertos de música clásica en Navarra recaudan el 4,3% de todos los conciertos de España, aunque hayan bajado del 1,8 millones de euros de 2019 a poco más de medio millón en 2020. De hecho, Navarra se gastó ese último año 0,78 euros por habitante en entradas de música clásica, que no son los 2,85 euros del año anterior, pero que aún así la sitúan un año más como la comunidad más melómana, lejos de la media española que en 2020 fue de 0,25 euros y en 2019 de 0,97 euros. En música sinfónica Navarra aporta el 3,9% de los espectadores de España y en música coral el 6% de los conciertos.

MÚSICA POPULAR

Las cifras en lo que la SGAE llama música popular confirman la tendencia estatal, al reducirse el número de conciertos en Navarra en 575, es decir, un 51% menos que en 2019. La comunidad foral fue una de las que menos público tuvo en este apartado, un 1,3% del total con 76.270 espectadores, frente a los 334.955 del año anterior. La recaudación, por su parte, bajaba incluso al 1% del total estatal, con 1.060.408 euros (un 67,6% menos).

MÚSICA GRABADA

En este apartado no hay despieces por comunidades pero permite comprobar la tendencia de cambio de hábitos. En 2020, según el Global Music Report, la industria mundial de música grabada recaudó 21.600 millones de dólares, de los que el 68% fueron obtenidos por formatos digitales. Según datos de Promusicae, durante 2020 también se incrementaron los ingresos de música grabada, llegando a los 314.187.000 euros. Pero mientras el mercado físico disminuyó su negocio en un 24,5% respecto al año anterior, el digital creció un 16% y concentra ya el 82,4% del total en España. Dentro del mercado de música grabada, los mayores ingresos se obtienen por el streaming (250 millones de euros en 2020, un 24,4% más respecto a 2019). Entre los 50 álbumes más vendidos durante 2020, 43 fueron de repertorio latino (encabezados por Bad Bunny) y solo siete de repertorio internacional.

CINE

Valencia es la comunidad con más cines (108) seguida de Andalucía (98), Cataluña (91) y Madrid (79). Navarra cuenta con 12 que suman 61 pantallas. En espectadores, la media por sesión en Navarra (17,3) es mayor que la estatal (16,2). Se vendieron en la Comunidad foral 502.887 entradas y en gasto por habitante Navarra se sitúa con un gasto medio de 4,1 euros. La entrada media vale 5,43 euros en Navarra frente al 5,99 de España. El público navarro, además, se diferencia del resto en cuanto a gustos. Las películas estadounidenses fueron elegidas por el 48,5% de los espectadores navarros, la comunidad donde menos tirón tiene, lejos del 67,4% que las elige en Canarias. Sin embargo, el cine español es visto por el 31,7% (segunda comunidad con esta cifra mayor), y el europeo por el 13,8% (la tercera).

En los títulos más vistos en Navarra, se han situado además películas rodadas aquí como Legado en los huesos, Akelarre o El Drogas. Como curiosidad, la pantalla 1 de Golem Baiona aparece entre las que más espectadores tiene de España, 26.726, lo que la sitúa en el puesto 21.

OTROS

El anuario incluye otros datos curiosos. Como el hecho de que Navarra, con 93 minutos por persona escuchando la radio, es la que más reduce ese hábito, concretamente 24 minutos menos por persona.

CLAVES

​

​Películas más vistas en Navarra en 2020:



1 Padre no hay más que uno 2. 31.125 espectadores, 164.822 euros.

2 1917. 25.818 espectadores, 142.120 euros.

3 Adú. 22.111 espectadores, 120. 862 euros.

4 Parásitos. 20.118 espec., 111. 973 euros.

5 Tenet. 16.887 espectadores, 91. 994 euros.

6 Las aventuras del doctor Dolittle. 14.651 espec., 81.045 euros.

7 Jumanji siguiente nivel. 12.542 espectadores, 69.775 euros.

8 Bad Boys For Life. 11.663 espectadores, 66.301 euros.

9 Jojo Rabbit. 10.661 espectadores, 57.363 euros.

10 Sonic, la película. 10.245 espectadores, 56.272 euros.

​

​Películas españolas más vistas en Navarra 2020:



1 Padre no hay más que uno 2. 31.125 espectadores, 164.822 euros.

2 Adú. 22.111 espectadores, 120. 862 euros.

3 Legado en los huesos. 8.539 espectadores, 48.957 euros

4 Hasta que la boda nos separe. 8.008 espectadores, 44.029 euros.

5 Malasaña 32. 7.230 espec., 41.041 euros

6 Superagente Makey. 6.694 espectadores, 34.405 euros.

7 Eso que tú me das. 6. 040 espec., 33.782 euros.

8 Akelarre. 5.891 espectadores, 32.270 euros.

9 El Drogas. 5.433 espectadores, 28.737 euros.

10 La boda de Rosa. 5.335 espectadores, 28.594 euros.