Angy Fernández: “Hay tanto contenido que es complicado llegar a la gente”

La hermana de Elena, Natalia, ha desaparecido. El único sospechoso del caso, Carlos, ha sido absuelto por falta de pruebas. Entonces, Elena y una conocida, Lucía, se enfundan unos trajes de justicieras (o superheroínas) y deciden tomar la justicia por su parte. En este contexto se sitúa el primer capítulo de la serie Yrreal, de Alberto Utrera, que se estrenará en noviembre en la plataforma Playz de RTVE y que está protagonizada por Angy Fernández (Lucía) y Veki Velilla (Elena). Los dos primeros capítulos se pudieron ver ayer a las 19.30 en la gala de premios Conecta Fiction. Este thriller en formato de serie, mezcla el drama y la comedia, a la vez que habla de problemas sociales reales. El proyecto recibió el premio de desarrollo que Playz concede en Conecta Fiction.

¿Qué papel juega Lucía, su personaje, en toda la trama y cómo es?

Angy Fernández: Lucía es una chica que aparece en la vida de Elena porque ha visto los vídeos que ha colgado en YouTube buscando a su hermana, o intentando que se haga justicia con el que cree que es culpable. Yo (Lucía) llevaba tiempo intentando contactar con ella para ver si le puedo ayudar de alguna manera. Me creo que le puedo ayudar de muchas maneras, porque soy muy fantasiosa y me gusta el mundo del cómic. Es como si me creyera un poco superheroína, es mi sueño, ayudar a la gente. Cuando veo que Elena se da por vencida, sigo insistiendo y empieza la historia.

La serie mezcla imágenes reales con animación 2D. ¿Lo hace en los momentos más importantes?

A. F. Se cuentan con el cómic cosas de mi pasado. El momento 2D es mi cabeza, como yo me imagino cosas que han pasado o cosas que pueden pasar. Lo que dibujo es lo que creo en mi cabeza y por eso sale.

¿Ir vestidas de superheroínas es idea de Lucía?

A. F. Sí. Ya que vamos a hacer algo chungo, que no se nos vea. Elena se sube al carro pero no entiende nada, porque el sueño es de Lucía, ser superheroína. Ahí empiezan a crearse los dos personajes.

¿Por qué Elena y Lucía están al borde del fracaso casi siempre?

A. F. Porque al final yo, Lucía, realmente no sé hacer las cosas. Tengo idea de cosas, he investigado sobre la policía, sobre secuestros, asesinatos, etc. Me gusta y quiero saber que pasaría sí. Pero en ningún momento creo que yo vaya a fracasar. De hecho, me vengo muy arriba porque creo que todo puede salir bien y puedo con todo. Ahí te das cuenta de que no soy policía, ni de que soy una superheroína y por eso es ficción. Es un: no lo hagas en casa y no te tomes la justicia por tu cuenta.

Lucía está dispuesta a todo para llegar hasta el final. ¿Qué es ese todo?

A. F. Ella está dispuesta a todo para que se sepa la verdad, pero no piensa que vayan a pasar cosas muy graves. Cree que lo tiene todo controlado. Lucía ha pasado por cosas en su vida que se van a ver en formato flashback. A partir de esos traumas se comporta así o no, se enciende más a medida que pasan los capítulos pero ella no pretende hacer daño.

¿Es difícil generar contenido o crear entretenimiento para jóvenes con tanta sobreexposición?

A. F. Creo que la serie se pone un poco cruda, se complica.

Alberto Utrera. El ritmo narrativo de la serie es muy rápido, pensado en un público más enfocado entre 18 y 35 años, el público de Playz. La fórmula para enganchar a la gente, sean jóvenes o mayores, es crear un personaje con el que se identifiquen. Que te caiga bien y que quieras saber qué le pasa.

A. F. La historia tiene tintes de cosas que se están tratando por fin en la actualidad, como el feminismo. Pero no pretendemos dar lecciones de ningún tipo, porque hay cosas que no se pueden hacer y que hace mi personaje.

A. U. Pero se trata y por lo menos se pone un altavoz. Esta es una historia de ficción muy concreta. La serie no pretende ser una cruzada sobre el feminismo ni sobre problemas sociales, es una historia de ficción basada en circunstancias que todos hemos visto, pero no pretende dar lecciones de nada. Y se utiliza la comedia porque me parece que es una vía increíble para hacer llegar ciertos mensajes a la gente. Te permite poner temas sobre la mesa que te hacen reflexionar, pero cada uno lo que quiera.

A. F. No es reírse del feminismo ni nada, sino de las situaciones que genera Lucía, porque no le salen las cosas como esperaba.

¿Tiene cada vez más sentido generar contenido para plataformas en streaming, como Playz, o todavía lo tienen cines y teatros?

A. F. Para mí, el cine y el teatro, que no mueran nunca. Lo que pasa es que hay tanto contenido ahora, y lo queremos tan rápido, que es más complicado llegar a la gente porque hay mucho.

A. U. Lo que hace una película o serie diferente son los personajes y su universo.

¿Qué hay detrás de la creación de los personajes de Yrreal?

A. U. La serie mama de algunas referencias de películas como Kick-Ass donde nos interesa mucho el superhéroe que quiere serlo pero no sabe. El proyecto nació porque Angy y yo trabajábamos en otra serie, y en un ensayo comenzó a hacer un personaje loco. Se me ocurrió ahí y nació la idea, un personaje que arrastraba a otro a una circunstancia. Se mezcló con una mujer que perdió a su hija y no volvió.

¿Hay un poco de Angy en Lucía?

A. F. (Risas). Me he hecho muchas preguntas para interpretarla, pero lo he disfrutado más de lo que pensaba y he aprendido mucho.

Alberto Utrera

