Tejidos blancos en busca de la identidad

La identidad como mujer, la construcción de la propia imagen, la corporalidad o la similitud entre la naturaleza y el ser humano en cuanto a los ciclos vitales son algunas cuestiones sobre las que siempre reflexiona Celia Eslava. Son ideas que la artista tiene muy presentes en su exploración creativa, en la que juega con la dualidad entre la fragilidad y la resistencia y en la que trabaja con los tejidos, material al que le ha otorgado un valor artístico.

Telas semitransparentes, sedas, hilos antiguos o cuerdas son materiales imprescindibles en las esculturas, instalaciones u otras piezas que ha creado a lo largo de su trayectoria. Y así ocurre con las obras de Veste, la exposición instalada en la galería Apaindu que consta de piezas de pared, colgantes y de suelo, algunas con un estilo más figurativo y otras creadas desde la abstracción. Una serie de piezas, todas ellas en blanco, que destacan por su sutileza y con las que Celia Eslava plantea una reflexión personal acerca de la construcción de identidad a lo largo de la vida.

CONSTRUIR UNA IDENTIDAD

La pieza central de la exposición durante el confinamiento. “Esa situación de desconcierto e incertidumbre me hizo reflexionar. Me sentía atada, pues no entiendes lo que está ocurriendo“, explica la creadora de un vestido elaborado a base de seda de tul e hilos antiguos con los que la artista aborda la dualidad que caracteriza al propio acto de vestirse al considerar la vestimenta una extensión del cuerpo. Hilo a hilo superpuestos, la instalación es una reflexión sobre la construcción de la identidad, así como de los vinculos sociales, familiares y afectivos. “La vestimenta es una arquitectura mínima que necesitamos para relacionarnos con el entorno y está muy sujeta a modelos sociales o familiares. Las ideas preconcebidas, los patrones o las apariencias muchas veces te atan, pero a la vez vas construyendo un modelo personal, una identidad”.

La condición de lo femenino y la posición de la mujer también están presentes tanto en el inicio de su creación con la temática, como en el resultado de sus obras a través de los tejidos. “Siempre los he utilizado en mis obras porque es una reivindicación que, quizá por historia familiar, me parece que es un material muy cercano a lo doméstico y que la mujer ha utilizado como una manera de resistir, de estar”.

La creadora considera que este interés por lo femenino puede estar vinculado a su propia vida y los modelos sociales existentes. “Me ha tocado vivir una época en la que la mujer estaba en segundo lugar, con voz callada. Pero desde ese lugar, ella siempre ha estado presente. Son recientes las situaciones en las que la mujer no tenía muchas libertades. Ahora, según el lugar donde vives, la situación ha mejorado, pero aún queda mucho por hacer”.

MATERIAL EXPREVISO

Otra de las instalaciones también surgió durante el confinamiento y tiene que ver con el origen, un tema que Celia Eslava representa a través de unas piezas de porcelana con forma de nidos, sujetas a unas cuerdas en una pieza que juega con una disposición colgante. La artista señala que en su proceso creativo parte de una idea para comenzar a trabajar la obra por fragmentos hasta llegar a la pieza final. “Cada fragmento tiene su sentido y cuando llego a la unidad me resulta más fácil de entenderlo, me libera”.

El universo que Celia Eslava crea alrededor de los tejidos le lleva también a utilizar varios recursos en su creación artística. No son otros que las cuerdas, los nudos o los pliegues con los que la artista evoca la resistencia, la construcción de la identidad y la simulación de lo que se ve y no se ve. “El nudo es una recolocación, una manera de construir. Es como encontrate con una situación de dificultad o adversidad y la manera de encararlo. En cuanto al pliegue, es el juego entre lo que escondemos y lo que mostramos, dónde accedemos, lo que sabemos de los demás o lo que saben de nosotros”.

Desde que hiciera de los tejidos su medio de expresión, Celia Eslava ha explorado con ellos y los ha hecho evolucionar, al tiempo que les concede la misma validez que otros materiales utilizados en la creación artística. “Para mí no hay jerarquía de materiales, el h ilo tiene una capacidad de expresión importante. Coges un lápiz, trazas una línea y creas una imagen, pues lo mismo con los hilos, puedes construir imágenes y expresar una idea”. En cuanto a la técnica, la artista señala que requiere un conocimiento y cierto dominio. “Son saberes y haceres que se han tenido como artesanías y no se les daba más valor. Es una técnica como cualquier otra y toda técnica requiere un aprendizaje”.

Ese juego que Celia Eslava realiza con los pliegues, los nudos o los simples hilos le permiten crear unas obras entre delicadas y sutiles, pero llenas de contenido que la artista muestra para que reflexione el público. “Es mi forma de trabajar y quizá se asocie con que nos creemos muy fuertes, pero somos muy vulnerables. El covid nos lo ha demostrado. Esa es la fragilidad del ser humano”.

LA ARTISTA

​Celia Eslava nace en Pamplona en 1955. Estudia Geografía e Historia en la UNED y Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, donde se especializó en el ámbito de la cerámica y cursó el Máster Universitario Cerámica: Arte y Función. Tras unos inicios en la pintura y la escultura, se asentó en la creación con tejidos. Cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas.