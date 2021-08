Estos son los conciertos grauitos programados para esta semana en Pamplona

propuestas musicales, de diferentes estilos, que incluye el conciertos gratuitos, se combinará R&B, rock, heavy metal o música para banda en escenarios como el patio del Palacio de Ezpeleta, el Jito Alai o la Ciudadela. Actuarán The Mirrorballs, Toifelthal, A1Goldie y la Banda de Música de Peralta. Llega el mes de agosto y continúan las, de diferentes estilos, que incluye el programa cultural ‘Viva Pamplona viva ’, organizado por el Ayuntamiento para este verano. Esta semana, dentro de los, se combinará R&B, rock, heavy metal o música para banda en escenarios como el patio del Palacio de Ezpeleta, el Jito Alai o la Ciudadela. Actuarán The Mirrorballs, Toifelthal, A1Goldie y la Banda de Música de Peralta.

Este lunes por la tarde The Mirrorballs abre el ciclo Versionando y también las actividades del Palacio de Ezpeleta. A las 20 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, actuará esta banda que, como una gran bola de espejos refleja, la magia de la música de los 70, girando a ritmo de funk, música disco, rhythm and blues, soul y rock and roll. Se escucharán versiones de Tina Turner, Stevie Wonder, CHIC, Aretha Franklin, Jamiroquai, Marvin Gaye…Un concierto lleno de groove con recuerdo a esos bailes en las pistas y discotecas que algún día volverán.

El heavy metal- hard rock del grupo local Toifelthal resonará el martes en el frontón Jito Alai, a partir de las 20 horas. Toifelthal es una banda de Pamplona compuesta por músicos bregados en el heavy metal, en grupos como Voltaje, Desafío, Blackbeltz o No Sanctuary. En sus canciones se cuelan reminiscencias e influencias de grupos como Black Sabbath, Mercyful Fate o Angel Witch o de otros más actuales. El concierto, dentro del ciclo de Salas de Música en la Calle, está apadrinado por el bar Krawill y tendrá la entrada gratuita, hasta completar el aforo.

El viernes, también en el Jito Alai, pero dentro del ciclo ‘Enklaves. Conciertos en barrios y plazas’, actuará A1Goldie. Se trata de una artista nacida en Pamplona con raíces vascas y brasileñas. Con tan solo 16 años empezó a desarrollar por completo su pasión por la música y lo pudimos ver en sus primeros singles como ‘Shinin hasta morir’ y su EP ‘Feelings’. Su música se caracteriza por el R&B fusionado con más estilos. Ya con 20 años, presentará en el concierto las canciones más sonadas en sus shows y sus próximos lanzamientos, que pronto verán la luz. La actuación comenzará a las 20 horas, con entradas libre hasta completar el aforo.

Ya el domingo, nueva tarde musical del ciclo de bandas en la Ciudadela de Pamplona. A partir de las 19.30 horas, también con entrada libre hasta completar el aforo, se podrán escuchar piezas y temas de la Banda de Música de Peralta.