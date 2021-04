5 Libros para regalar el Día del Libro 2021

Actualizada 21/04/2021 a las 11:58

Si en cuestión de gustos no hay nada escrito, en lo que a literatura se refiere, aunque sí hay mucho escrito, los gustos son muy personales. Por eso escoger un título para regalar el Día del Libro no es una cuestión baladí. Como no queremos que tu libro quede olvidado en una estantería, te sugerimos los cinco títulos más vendidos en lo que va de año, porque lo que es innegable es que están teniendo una brillante acogida.

- Sira: es la última novela de María Dueñas publicada por Planeta. Tras la Segunda Gran Guerra llegan tiempos de reconstrucción. Finalizado su trabajo como colaboradora de los Servicios Secretos británicos, Sira busca un futuro más sereno. Sin embargo, estará lejos de conseguirlo porque el destino le tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse y a tomar sola las riendas de su vida. Esta novela es un homenaje a la figura del exiliado español.

- Transbordo en Moscú: escrito por Eduardo Mendoza y publicada por Seix Barral. El agente secreto Rufo Batalla contrae matrimonio con una rica heredera, pero no consigue olvidar al príncipe Tukuulo y a su exquisita esposa. Rufo Batalla viaja a Londres, Nueva York, Viena o Moscú y se enfrenta a situaciones insólitas, obligado a desempeñar papeles que nunca habría elegido. Pero cuando descubre que el servicio de inteligencia soviético anda tras el príncipe, Rufo se dará cuenta de que la vida familiar y la de agente secreto no son fáciles de compaginar.

- Independencia: Javier Cercas escribe esta novela literaria publicada por Tusquets Editores. Vuelve Melchor Marín y lo hace a Barcelona para investigar un chantaje con un video sexual a la alcaldesa de la ciudad. En su “mochila”, le pesa la carga de no haber encontrado a los asesinos de su madre, sin embargo sigue defendiendo un inflexible sentido de la justicia y una fuerte integridad moral. Melchor debe desmontar una extorsión que no sabe si persigue el simple beneficio económico o la desestabilización política. Para ello se adentra en los círculos del poder. Esta novela se convierte en un retrato demoledor de la élite político-económica barcelonesa.

- Aquitania: con este thriller histórico ambientado en el siglo XII, Eva García Sáenz de Urturi ha sido Premio Planeta 2020. El duque de Aquitania (Francia) aparece muerto en Compostela y marcado con la señal del «águila de sangre», una ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se casa con el hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia. Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas circunstancias. Eleanor y Luy VII intentarán averiguar, junto con los gatos aquitanos (los épicos espías de los duques), quién quiere a los inexpertos reyes en el trono. Décadas antes de la muerte del duque de Aquitania, un niño sin nombre es abandonado en un bosque por sus cinco madres. El pequeño superviviente acabará convirtiéndose en uno de los hombres más excepcionales del medievo europeo.

- Delparaíso: Juan del Val es el autor de esta novela publicada por Espasa. Delparaíso es un lugar seguro, lujoso e inexpugnable. Sin embargo, sus muros no protegen del miedo, del amor, de la tristeza, del deseo y de la muerte.

Bajo su aparente sencillez, Juan del Val consigue que prácticamente en cada página el lector se enfrentarse a un dilema moral que le hará leer con el corazón en un puño.

