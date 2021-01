Juan del Val: "Tengo secretos en los que nadie puede entrar"

Actualizada 17/01/2021 a las 10:09

La gran nevada podría haberle inspirado a este madrileño una novela nórdica... Pero no. Está harto del frío. A sus 50 años, Juan del Val se consolida como escritor pero sigue reivindicando la etiqueta de 'marido de Nuria Roca'. Acaba de publicar 'Delparaíso', drama de personajes atormentados que viven en un barrio pijo. "Soy más feliz ahora que de adolescente", asegura.

-Trabajó en la construcción. ¿Ha sacado ya la pala?

-Sí, para intentar mover el coche. Y lo he logrado. Pero una pala prestada. Me inquieta que tanta gente tenga una pala... ¿Se dedicarán a enterrar cadáveres cuando no los vemos?

-Quizás. En su novela abunda la gente rica con doble vida. ¿Lo sabe por experiencia?

-Vivo en un lugar bastante privilegiado pero, como también he sido obrero, puedo escribir sobre cualquier clase social.

-¿Y en cuál se siente más cómodo?

- Hombre, cuanto más tengas mejor. Pero a mí el dinero no me ha cambiado.

-Usted esconder, esconde poco... O no.

-No tengo demasiados filtros, pero sí secretos en los que nadie puede entrar.

-Le dedica el libro a "Ese chico que escribe en pijama", o sea, usted.

- Sí, me lo dedico a mí, pero no por guapo sino por todo lo contrario. Para escribir desde las tripas necesito sentir cierto dolor y para eso recurro a una persona menos feliz de lo que yo soy ahora: al chaval que fui, alguien que tenía mucho miedo. Tengo la manía de escribir en pijama, despeinado... Es un cuadro verme.

-¿Eso no ha puesto en peligro su matrimonio?

-No. Nuria está acostumbrada. Forma parte del encanto.

- ¿Diría lo mismo si fuera ella la desaliñada?

-Eso es imposible. Incluso en pijama y sin peinar, Nuria es más guapa y tiene más clase que muchas mujeres arregladas.

-Con lo bien que le va en su matrimonio, es curioso que escriba sobre parejas rotas...

-Nosotros estamos muy bien, pero uno tiene una vida y mira, escucha, experimenta... Me gusta escribir sobre esas sensaciones desoladoras que todos hemos vivido. Aun así, me considero una persona con mucha suerte. La mayor, haber encontrado a alguien como Nuria.

-¿A cuántas novelas calcula que está para dejar de ser conocido como 'el marido de Nuria Roca'?

-Espero que a ninguna. Yo quiero que se me conozca siempre como el marido de Nuria Roca. Me parece sensacional.

-No le creo.

-Bromeo con esto porque no me parece importante. La gente me conoce desde hace unos tres años. Pero llevo 22 siendo el marido de Nuria. Y es algo que me provoca orgullo.

-El uso partidista de casi todo, ¿le indigna?

-Me da muchísima pereza. Nunca me ha gustado esa frase de que todos los políticos son iguales, pero ahora no me queda más remedio que admitirlo. Van a la caza de votos, todo es marketing... Estoy muy desencantado de la clase política.

-En su novela hay un perro llamado Borbón...

-Es literatura, y la dueña de ese perro ha vivido una historia con el rey Juan Carlos que me parece verosímil. Los affaires amorosos del emérito, verdaderos o no, están en el imaginario colectivo.