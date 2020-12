Qué hacer este viernes 4 de diciembre en Navarra

Actualizada 03/12/2020 a las 19:18

Música

‘Jazz, swign, rock&roll’ The Old School Teatro Casa de Cultura de Burlada. 19 horas. Concierto a cargo del citado cuarteto cuyo repertorio aborda desde el jazz más tradicional al boogie boggie, Rock & Roll 50´etc. El proyecto surge del seno de la escena local del lindy hop pamplonés con la que colaboran asiduamente en conciertos, fiestas y workshops.Para esta propuesta centan con algunos de los mejores músicos de jazz del norte de España como Luisa Brito (contrabajo), Ramón García Lara (piano), Hilario Rodeiro (batería) e Iñaki Rodríguez, (saxo, clarinete, voz). Entradas: 5 euros (anticipada, online o en taquilla).



Teatro

‘IraBazi (‘Ganar’) ’ Casa de Cultura de Etxarri Aranatz. Espectáculo que reflexiona sobre la sociedad actual, competitiva, en la que el objetivo es ganar en cualquier aspecto de la vida. El protagonista es Félix, un hombre que no ha ganado nada en su vida, pero tiene una zona de confort, se ha justificado y ha creado un decálogo que da sentido a su patética existencia. Hasta que un día recibirá un premio. Puesta en escena a cargo de Aplausos. Entrada: 6 euros.



Cine

Pelis de sofá y mantita. ‘El increíble finde menguante’ Recomendación online. Película dirigida por Jon Mikel Caballero protagonizada por Alba, que se dispone a disfrutar de un fin de semana en una casa rural con sus amigos. Sus planes de fiesta pronto se ven frustrados cuando su novio Pablo la deja. Alba se ve atrapada en un bucle temporal donde los hechos del fin de semana comienzan a repetirse una y otra vez y cada repetición dura una hora menos que la anterior. Recomendación realizada por Luis Azanza, cineasta y profesor de cine. Programa Cultura desde casa. Propuesta publicada durante una semana en www.pamplonaescultura.es



‘Florecica’ Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Proyección del documental de Virginia Senosiain y Juan Luis Napal en el que Josefina Lamberto cuenta de primera mano la dura trayectoria de su vida. Desde el cruel secuestro y asesinato de su hermana de 14 años hasta las penurias que pasó el resto de la familia para sobrevivir. Una película en la que se transmite su dolor, su frustración y su decepción, pero también su incansable lucha para destapara la verdad, su fortaleza y su ánimo para seguir adelante. Presentación de la película a cargo de ambos directores. Ciclo Filmoteca Navarra”. Entrada: 1 euro.



Con niños

‘Ikimilikiklik’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 horas. Espectáculo que cuenta una historia de bruja, pero sin bruja; una historia de valientes, pero sin coraje; una historia mágica sin mago, una historia de niños que no son tan niños y una historia de adultos que no son tan adultos. A cargo de Marie de Jongh. Texto y dirección: Jokin Oregi. Música: Adrián García de los Ojos. Entrada: 4 euros.



Libros

“Erronkari Ibaxako Ainariak. Alpargateras roncalesas” Nuevo Casino Principal. 20 h. Presentación del libro de Fernando Hualde. Aforo limitado.



Obras de denuncia social. ‘Lectura fácil’ y ‘Tierra trágame’ Recomendación online. La obra literaria social es una clase de texto en el cual se plantean los problemas sociales de la época en la que se enmarca y su lectura pretende llevar a la reflexión y denuncia social y no solo a la evasión. La periodista y escritora, Sara Brun, propone ‘Lectura fácil’ de Cristina Morales y ‘Tierra trágame’ de Mirian Cameros y David Priego. Programa Cultura desde casa. Propuesta publicada durante una semana en www.pamplonaescultura.es