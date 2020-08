Arturo Fernández, codirector del Festival Flamenco On Fire.

Actualizada 23/08/2020 a las 06:00

Cada vez que mira el cartel del Festival Flamenco On Fire se le escapa una sonrisa. No es para menos, porque detrás de la relación de artistas que configuran la programación se esconde un periodo de incertidumbre y muchos meses de trabajo para hacer realidad un festival que este año ha tenido que adaptar su formato para cumplir con las directrices y recomendaciones sanitarias ante la covid-19. Arturo Fernández, que se estrena como codirector del Flamenco On Fire, es quien sonríe frente al cartel