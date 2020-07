Miniconcierto de Katy Perry en el Tomorrowland digital a días de ser madre

La artista estadounidense Katy Perry dio este sábado su último espectáculo días antes de convertirse en mamá, con un miniconcierto en el escenario principal de la inédita edición digital del legendario festival de música electrónica Tomorrowland.



Enfundada en un vestido minifalda naranja de lunares blancos, que hacía fuego con la peluca color fuego con la que había decidido responder al pedido de excluir materiales reflectivos o brillantes, una muy embarazada Perry llegó del cielo en un globo con la forma de la cara de un payaso triste.



Con esa entrada, que una vez más demostró que nadie empieza una presentación mejor que Perry, la artista ofreció dos canciones de su nuevo disco 'Smile', que sale al mercado el 14 de agosto.

La artista comenzó justamente con el primer sencillo de su nueva producción, que también lleva el nombre de 'Smile'.



Unos zapatos blancos de tacones medianos, la única concesión a la etapa final de la gestación de su primera hija con el actor británico Orlando Bloom, completaron el atuendo de Perry, quien estuvo acompañada durante los 10 minutos de su show por cuatro de sus músicos, también vestidos dentro de la iconografía cirquesca de 'Smile'.

