Silvia Abril: "A Banderas le aconsejo que se cubra de vaselina"

Actualizada 05/07/2020 a las 06:00

Tiene la voz tocada, pero suena alegre y cascabelera... "Es que tengo que hablar con agudos y parezco Campanilla". Escuchar a Silvia Abril y no sonreír es casi imposible. A sus 49 años debuta como autora de literatura infantil con 'Las fantásticas Hormiguets', y se declara "encantada" de que Antonio Banderas y María Casado presenten los Goya. "A mí con dos galas me sobra".

Supongo que de pequeña no sería la niña de Shrek.

No. Era más bien un niño. De hecho me echaban de los baños de señoras. Llevaba el pelo corto, andaba siempre con palos, era como Mowgli con un perro al lado. Siempre he sido muy bruta.

¿Tenía algo de monstruita?

Era muy trasto. Una vez maté un pollito que era de mi prima. Lo apreté tanto para que no se me escapara que lo estrangulé. Yo era la mediana y buscaba mi lugar en esa familia a base de llamar la atención. Al final me he ganado la vida llamando la atención. Qué fuerte.

Su hija Joana protagoniza sus libros junto a tres amigas. La de ella será otra infancia...

Total. A mí me crió mi abuela, una mujer de Murcia trabajadora del campo, una señora muy seca y muy dura. Todo era no. Sin embargo mi hija hace de todo. Con siete años, le encanta prepararnos el desayuno a Andreu y a mí. Los padres de ahora apoyamos a los hijos, los jaleamos... Hemos dado la vuelta al marcador. A veces somos demasiado permisivos. Pero prefiero eso que lo de mi abuela Catalina.

Sin embargo, limitan a su hija el uso de pantallas.

En casa la tele no se enciende de lunes a viernes. Se consume solo el fin de semana y todos juntos. Un poco drástico, sí, pero es que hay niños que con tres años comen delante de una pantalla y me parece terrible. Además, en casa del herrero...

¿Aspira a hablar de sexo en sus libros infantiles?

Me encantaría que la colección evolucionara con ellas y poder hablar de sexualidad, de drogas... Que vivieran aventuras que se correspondan con sus momentos en la vida. Con mi hija todavía no he hablado de nada de esto, es muy pequeña, pero me encantaría poder crear una herramienta que les fuera útil para superar esas etapas tan chungas de la adolescencia.

¿Cómo le ha sentado no presentar los Goya?

De maravilla. Con dos galas me basta y me sobra. Y lo digo desde el corazón. Ha sido una experiencia muy bonita, pero requiere tanto esfuerzo, es una gala sometida a tantas presiones...

¿Usted y Buenafuente habrían dicho que no a una tercera?

Pues sí, igual hubiéramos dicho que no. De hecho, el año pasado pensamos: "Ya está".

¿Alguien les ha avisado de lo de Banderas?

Nadie. Yo me enteré por las redes y me alegré un montón por ellos. No me ha dolido ni me ha ofendido que no me avisen. No me siento tan importante. Tenemos muy buena relación con Mariano Barroso y sé lo liado que va. Además, la gala de los Goya no es nuestra. No hay que apoderarse.

¿Qué ha comentado en casa con Andreu?

¿Te puedes creer que todavía no lo hemos comentado? Cenamos anoche y no sacamos el tema. Y hoy durante el desayuno tampoco. No teníamos en la cabeza lo de repetir los Goya.

"MUY BUENA QUÍMICA"

¿Cómo ve a la pareja Banderas-Casado?

A mí Antonio me encanta y María me cae muy bien, me parece muy buena profesional y, como trabajan juntos, seguro que tienen muy buena química. Quizá nos den algo que la gente no se espera. Me gusta confiar en los compañeros. Ojalá tengan una gala tranquila y puedan hacer lo que quieran, que a veces es lo que cuesta.

¿Algún consejo?

Que se cubran bastante de vaselina para que les resbale toda la presión que van a tener. Esa fue mi salvación. Es que la presión es enorme. La gente se toma los Goya demasiado en serio.

Banderas los presentará en su propio teatro.

Eso es lo único que me ha sorprendido porque yo he estado en el Soho y me parece pequeño para tanto académico. Pero quizás estoy hablando sin saber. En este país juzgamos demasiado rápido.