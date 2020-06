El retrato de un tiburón azul del pamplonés Isaías Cruz, galardonado en Croacia

Actualizada 09/06/2020 a las 06:00

El mono de no poder bucear por el estado de alarma ahí sigue, pero al menos el pamplonés Isaías Cruz Irujo puede aliviar algo la ansiedad gracias al reconocimiento a su trabajo cuando sí podía hacerlo. El fotógrafo submarino de la Txantrea, de 38 años, ha obtenido el primer premio en la categoría de peces con cámara compacta en el 8th Underwater Photo Marathon, un certamen internacional de fotografía submarina de Croacia. La foto fue tomada el pasado mes de agosto en el mar Cantábrico, frente a la costa de Bermeo. “Imágenes de tiburones todos hemos visto muchas, lo particular de esta foto es el retrato, está tomada de cerca, se ven bien todos los detalles de la cara, no es la foto típica del tiburón azul”, expone el autor. “La iluminación es bastante amarilla y la cara también se ve un poco con esos tonos”, describe.

La relación de Cruz con los tiburones -tiene tatuado uno en el costado izquierdo- viene de lejos. Desde su primera inmersión en el año 2007 en Bahamas, el fotógrafo ha recorrido numerosos santuarios marinos como Maldivas, México o Indonesia, y siempre ha experimentado una especial atracción hacia estos animales, que están en peligro de extinción.

En el mismo certamen, de hecho, Cruz ha obtenido el segundo premio en vídeo con el cortometraje acerca de los tiburones titulado Caila, que ya había sido reconocido en Cimasub19, el festival de cine submarino que se celebra en San Sebastián, con el premio al mejor vídeo con denuncia ecológica. En él, sobre bellísimas, casi oníricas, imágenes de los tiburones en su hábitat, Cruz expone al espectador la realidad de este animal tan cinematográfico y desconocido a la vez; que siempre ha estado presente en la costa cantábrica, que viaja larguísimas distancias en grupos del mismo sexo hasta reunirse en zonas de apareamiento, y que, lamentablemente, también es víctima del ser humano, más que al revés, como lo presenta el imaginario colectivo. El corto expone cómo cientos de barcos palangreros vascos se dedican a su captura mientras aún están creciendo, al inicio de la primavera y durante seis meses.

¿La razón? La gran cotización de sus aletas en el mercado chino. El resto del cuerpo no es recomendable para consumo humano. El corto también fue nominado, en el Memorial Maria Luisa Photo Contest, un certamen de fotografía y vídeo de montaña, naturaleza y aventura.