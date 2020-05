Muere el cómico estadounidense Fred Willard a los 86 años

Actualizada 16/05/2020 a las 23:27

El actor estadounidense Fred Willard, conocido principalmente por sus papeles cómicos, ha fallecido este viernes a los 86 años de edad. Willard es conocido por películas como 'Very important perros', 'This is Spinal Tap' y por series como 'Todo el mundo quiere a Raymond' o 'Modern Family'. También es recordado como un maestro de los documentales de ficción.



Willard falleció de forma sosegada este viernes "a la fantástica edad de 86 años", ha explicado su hija, Hope Mulbarger, en declaraciones a la CNN. "Siguió haciendo cosas, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. ¡Le queríamos tanto! Le echaremos siempre de menos", ha añadido.



El actor ha fallecido dos años después de la muerte de su esposa, Mary Willard, quien murió a los 71 años de edad tras 50 años de matrimonio.



"Si de mi dependiera, no cambiaría nada nunca y nadie moriría. Por otra parte, nadie podría tener bebés tampoco porque estaríamos demasiado apretados", afirmo Willard en una entre vista para el 'New York Magazine' en 2006. Willard fue nominado cuatro veces a los premios Emmy.



Actores, directores y humoristas han rendido homenaje a Willard. "Una de mis frases favoritas de películas la dijo Fred Willard en 'Very important perros' cuando un perro atacaba a la juez: 'la perseguía como si estuviera hecha de jamón'. Es un hombre muy brillante. Elevaba el nivel de los programas de televisión en los que aparecía. ¡RIP, hombre divertido!", ha publicado el director Kevin Smith en Twitter.



"No había nadie más dulce ni divertido. Tuvimos mucha suerte de conocer a Fred Willard y echaremos de menos sus muchas visitas", ha tuiteado por su parte Jimmy Kimmel.



"Fred Willard es la persona más divertida con la haya trabajado jamás. Era un hombre dulce y maravilloso", ha resaltado por su parte el actor Steve Carell también en Twitter.