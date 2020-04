12/04/2020 a las 06:00

Viajar y soñar. Renacer en cada lugar. Ya sea un pueblito de Teruel, la costa guipuzcoana o Sierra Nevada. Nada que no hayamos hecho. Nada que no podamos volver a hacer. Pero hay que esperar. Paciencia y ánimo. Es lo que el tenor Andrea Bocelli transmitirá este domingo desde la catedral de Milán, a partir de las 19.00 horas, con motivo del Domingo de Resurrección.



Bajo el lema de Music for Hope (Música para la esperanza), en esta ocasión no ofrecerá un concierto al uso, “sino una plegaria a la que todo el mundo se podrá sumar desde mi canal de YouTube”, recalca el artista. “Gracias a la música, transmitida en vivo, y reuniendo a millones de manos juntas en todo el mundo, abrazaremos el corazón palpitante de esta Tierra herida, una maravillosa unión internacional que es un motivo de orgullo para el pueblo italiano”, ha declarado .



En tiempos de confinamiento y miedo al contagio, no ha dudado en aceptar la propuesta del alcalde de Milán, en el corazón de Lombardía, la región italiana más castigada por el coronavirus, para ofrecer un recital junto al organista Emanuele Vianelli, titular del soberbio instrumento de la catedral.



No habrá público en el templo, apenas un puñado de técnicos que facilitarán la retransmisión en directo.



En el programa se incluyen piezas como Ave Maria (Bach/Gounod), Sancta Maria, de Mascagni, Domine Deus, de Rossini, y Amazing Grace. Pero seguro que habrá más...



ONLINE. Canal de YouTube de Andrea Bocelli. 19 horas.

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo