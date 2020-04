Actualizada 02/04/2020 a las 09:58

Diez años después de que la serie 'Camera Café' echara el cierre en Telecinco con varias temporadas de éxito a sus espaldas, todos los actores de la ficción de Mediaset se han unido para grabar un vídeo y animar así a la gente a que se quede en casa por la epidemia de coronavirus.

En e vídeo, que puede verse a continuación a través de la cuenta de Twitter de una de las actrices, Ana Milán, los actores han vuelto a meterse en la piel de sus personajes para simular una videollamada de empresa, como si actualmente estuvieran teletrabajando desde casa.

Jesús (Arturo Valls), Victoria (Ana Milán), Julián Palacios (Carlos Chamorro), Gregorio (Luis Varela), Bernardo (César Sarachu) y 'La Cañizares' (Esperanza Pedreño), entre otros, protagonizan un desternillante vídeo en el que cada uno simula un encuentro por videoconferencia con sus antiguos compañeros de trabajo.

El arranque tiene como protagonista a Jesús, cuando le dice a Julián que conoce un bar en el que se sigue atendiendo a los clientes de forma clandestina a pesar de la cuarentena. Entonces, todos los demás empiezan a intervenir para echarle la bronca por intentar burlar las normas de las autoridades. Todos parecen estar de acuerdo menos la implacable Victoria (Ana Milán), que saca su carácter para decir: "Lo que es de primera necesidad es que dejéis de incluirme en este chat, porque si me salgo es porque no quiero estar. ¿Lo entendemos, gentucilla? ¿O no lo entendemos?".

Al final del vídeo, Gregorio los interrumpe y trata de añadir un poco de sentido común a la conversación: "¿Pero es que no hay nadie normal en este país? Quesada, lo que hay que hacer es muy sencillo y lo sabe todo el mundo: ¡quédate en casa!". A continuación, el vídeo completo: