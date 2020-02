Teatro Gayarre: programación para este mes

Actualizada 12/02/2020 a las 10:05

La agenda del Teatro Gayarre ofrece al público una gran variedad de espectáculos que no dejarán a nadie indiferente, entre artes escénicas, obras de teatro y conciertos, este mes, se saborea la cultura.

JUEVES 13 DE FEBRERO

Concierto. El Columpio Asesino: Entrevista con música en vivo. Cinco años después de su último disco, El Columpio Asesino vuelve ¡y se estrenan en su tierra con 'Carne Cruda!' El 13 de febrero, #EnCrudoYEnDirecto en Pamplona, desde el Teatro Gayarre, a las 20 horas. Repasamos la extensa carrera de la banda creada en 1999 y nos presentan en primicia su nuevo álbum. Entrevista en profundidad y actuación en directo desde el teatro con unos Columpio a los que echábamos de menos desde 'Ballenas muertas en San Sebastián'.

SÁBADO 15 DE FEBRERO

Concierto. Boleros, rancheras, son cubano. Un año más vuelve 'Navarra es la Música', un precioso concierto de música hispanoamericana con las mejores voces del momento: Pan con Chile, Carmen Muyor/Quique Peña, y otras muchas sorpresas. Boleros, rancheras, habaneras, valses… las melodías de toda la vida, con el grupo Pan con Chile y el dúo almeriense Carmen Muyor/Quique Peña. Todos ellos rendirán tributo a grandes figuras como el trío Los Panchos, María Dolores Pradera, Chabuca Granda, Chavela Vargas…

DOMINGO 16 DE FEBRERO

Concierto. Extreme Beethoven. Dentro del proyecto pedagógico de La Pamplonesa, el alumnado del Conservatorio Superior de Música de Navarra comparte atril con los músicos de la banda. En el año en el que se cumplen doscientos cincuenta años del nacimiento de Ludwig van Beethoven (1770-1827), el concierto está dedicado a su figura. Estarán presentes algunos de los temas más reconocidos del maestro de Bonn, tanto en transcripciones para banda de su repertorio orquestal como en composiciones originales para esta formación basadas en sus obras. Entre ellas, la extraordinaria 'Extreme Beethoven', del compositor holandés Johan de Meij. Todo un lujo, tanto para la formación de los futuros músicos profesionales como para el público, que podrá disfrutar de la música de Beethoven y del repertorio original para banda más exigente.

DOMINGO 16 DE FEBRERO

Teatro. Aita. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Pues pasa todo. La vida se construye de diferentes momentos, la vida no para, sigue, sin respetar a nada ni a nadie. Aita expone con humor un día en la vida de un padre que representa a una generación de personas mayores, de mujeres y hombres, que han tenido que claudicar, cambiar, aceptar y convivir con los cambios de una sociedad para la que no les prepararon. Y habla de una familia, de sus hijos, que sobrellevan lo mejor que pueden una situación para la que quizá tampoco les previnieron.

JUEVES 20 DE FEBRERO

Teatro. EO!. El teatro Gayarre ha sido la sede terrícola elegida para que Olivia, una valiente astronauta, lleve a cabo su misión de observación de la tierra. No estará sola, le acompañarán un gran equipo que, desde la tierra, trabajarán para que todo salga bien. Una viaje arriesgado y emotivo donde el público será quien elija el desenlace final de esta gran aventura interplanetaria. Una mujer en el infinito, la ciencia y el corazón unidos en un espectáculo teatral poético y divertido.

DOMINGO 23 DE FEBRERO

Teatro. La Señora Dalloway. El rol de las mujeres, el feminismo, el vacío existencial, el suicidio… son algunos de los temas que salen a la palestra en esta obra. Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la vida de Clarissa Dalloway, desde que se levanta por la mañana y comienza a preparar una fiesta para su marido, hasta el momento de esa fiesta, por la noche. Un recorrido marcado por las horas que toca la campana del reloj del Big Ben, por el tiempo que va pasando y que lleva a Clarissa a ir atrás y adelante en el tiempo de su vida. El flujo de su conciencia, la conciencia sobre su vida, sus decisiones, llega en el mismo instante en que abre la ventana de ese maravilloso día de primavera en el que prepara una gran fiesta.

