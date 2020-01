Zentral Pamplona: programación para enero

Actualizada 15/01/2020 a las 10:58

Músicos emergentes, conciertos solidarios y estilos clásicos como el swing o el blues dan forma a la programación con la que la Sala Zentral de Pamplona cierra este mes de enero.

El primero en subir al escenario, el viernes 17 de enero a las 21 horas, será Juancho Marqués. Este músico madrileño está preparando el lanzamiento de su nuevo disco, pero no deja por ello de girar para mostrar su peculiar estilo musical. Mientras llega el esperado álbum, Juancho no ha parado y ha realizado colaboraciones con artistas como María José Llergo o Vic Mirallas, además de participar en canciones de artistas como Ayax y Prok y Sule B.

El sábado 18 de enero, a las 21 horas, será el turno de la Invasión bananera de Arnau Griso. Este artista ha sido una de las revelaciones de la escena musical en España en 2018, con miles de seguidores en sus redes sociales, Spotify y toda una revolución en Youtube (más de 70 millones de streams entre ambas plataformas).

El 24 de enero, a partir de las 20,30 horas, llegará Zaporeak Proiektua con su concierto solidario a favor de las personas refugiadas que viven afinadas en la isla de Lesbos. Para este concierto se ha reunido a un cartel espectacular, con Komando Funk, Muxutrock y Acoustic Sound Machine.

Zea Mays llegará el sábado 25 de enero (22,30 horas) con su gira Atera Tour. Esta banda, formada en Bilbao 1997, cuenta ya con diez discos a sus espaldas y un fiel público a un estilo que mezcla rock y guitarras con sonidos dance y electrónicos.

El swing llega a Zentral el domingo 26, a las 18,30, con Some Swing beyond the sea: The Rollin' Stomps. Se trata de una banda afincada en Madrid que ejecuta uno de los repertorios más 'swingin’ de la ciudad. Tiene un sonido único y compacto, con unos arreglos elaborados gracias a la fineza de sus vientos y a la energía de su sección rítmica.

Nueva cita musical, y también solidaria, para el jueves 30 de enero con la actuación de Travellin' Brothers, que vuelcan sobre el escenario un bagaje musical de 15 años de historia, 8 discos grabados y más de1.000 conciertos a las espaldas, tanto en giras nacionales como europeas y en USA. La banda, además, colabora con la Asociación Zaporeak ¡Alimenta la dignidad!

Cierra enero Saratoga (viernes 31 de enero a las 20,30 horas) que presenta su útimo disco, Aeternus, presentado como el más maduro de su carrera, en el que es palpable el buen momento por el que atraviesa el grupo, mostrando una gran diversidad en los temas y un enorme trabajo detrás de cada composición.

