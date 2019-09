El productor de 'Frozen' asegura que Disney no les presionó para la secuela

Actualizada 30/09/2019 a las 11:16

Disney se frota las manos con el estreno de la secuela de 'Frozen' (2013), la segunda película de animación de mayor recaudación de la historia, aunque Peter Del Vecho, productor de la cinta, asegura en una entrevista que el estudio nunca presionó al equipo para rodar cuanto antes una continuación.

"Puedo asegurar que Disney no nos forzó a hacer la secuela", dice el ganador del Óscar, una estatuílla, la de mejor película de animación, que recogió como productor de la primera entrega.

"Esta continuación se produce porque los cineastas de la primera parte querían regresar a este universo. Cuando terminamos con ‘Frozen’, empezamos con otro proyecto diferente, pero dimos marcha atrás al comprobar que había mucha más historia que contar y cuánto echábamos de menos esos personajes", indica el cineasta, productor también de 'Tiana y el sapo' y 'Winnie the Pooh'.

En ese momento, el estudio, reconoce, se puso "muy contento", pero "no hubo presión" por comenzar la producción hasta que el equipo sintió que estaba "preparado".

'Frozen', de Chris Buck y Jennifer Lee (que repiten de nuevo detrás de las cámaras), recaudó cerca de 1.300 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película de animación de mayor recaudación en la historia hasta la reciente llegada de 'El rey león', también de Disney, con más de 1.600 millones de dólares.

En 'Frozen', la princesa Anna lucha por acabar con el maleficio que asuela su reinado en forma de eterno invierno y, a la vez, ayuda a su hermana, la reina Elsa, con sus peculiares poderes -todo lo que toca se convierte en hielo-.

En los avances que la prensa ha podido ver de la segunda parte, Elsa se verá atraída por unas voces que le animan a desentrañar misterios de su pasado. Para conseguirlo, emprende un viaje (de autodescubrimiento) hacia lo desconocido en bosques encantados y mares oscuros junto a Anna y el resto de personajes de la primera parte, mientras el reino de Arendelle se ve de nuevo amenazado.

Tras el estreno de 'Frozen' llegó el turno del cortometraje 'Frozen Fever' (2015), y ahí nació el gusanillo de la secuela, admitió Del Vecho, que viajó a varios países nórdicos y escandinavos para buscar escenarios que inspirasen los paisajes de la continuación.

Al regresar, se reunió con los directores de la primera parte y se dio cuenta de que todos se preguntaban lo mismo: ¿De dónde obtuvo sus poderes Elsa? ¿Cuál es su propósito en la vida?

"Esa fue la génesis del proyecto", apunta Del Vecho, quien sostiene que la base del filme vuelven a ser las relaciones familiares y de amistad. "Esas relaciones cambian durante el tiempo: crecen y evolucionan, y nosotros reflejamos eso en la historia", agrega.

Eso sí, como toda buena secuela que se precie, el espectador puede esperar un espectáculo "aún mayor" y con un tono "más épico".

"Queríamos contar una historia más grande, no repetirnos. Nos marcamos un objetivo en cuanto a la historia y profundizamos sobre el momento en que se encuentran los personajes en sus vidas. Eso se traduce en un viaje que les lleva mucho más allá de donde han estado antes", declara.

Una de las escenas más espectaculares de la película, presente en el tráiler, promete ser esa en la que Elsa se enfrenta a la fuerza desatada del océano y trata de superar el oleaje empleando sus poderes con el hielo.

"No vemos a Elsa como a una superheroína. Es una humana con poderes extraordinarios. Nadie más tiene esos poderes en el mundo, pero esos poderes son limitados y no pueden con la fuerza de la naturaleza. La clave de esa escena era mostrar que ni siquiera ella tiene éxito al comienzo.

Lo que importa es que aprende y vuelve a intentarlo", manifiesta.

'Frozen' ganó también el Óscar a la mejor canción original por 'Let it go' y Del Vecho cree que la secuela incluye otros temas a la altura, como 'Into the Unknown'. "Es muy poderosa", afirma.

La película se estrena en España el 29 de noviembre.

Cine

