La Biblioteca de Navarra recibe en donación la biblioteca personal de Lolo Rico

Actualizada 20/06/2019 a las 14:12

La consejera, en funciones, de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, ha presidido esta mañana el acto de entrega de la biblioteca personal de Lolo Rico a la Biblioteca de Navarra, de la mano de tres de sus siete hijos: Isabel, Nicolás y María. La Biblioteca de Navarra será la encargada de albergar este fondo que, en próximas fechas, podrá ser consultada por las personas interesadas.

La biblioteca personal se compone de más de 5.000 volúmenes, entre libros, CDs y DVDs, muchos de ellos dedicados por sus autores, entre ellos, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Josefina Rodríguez Aldecoa, Montserrat Roig, Clara Janés o Rosa Chacel con la que tuvo una gran amistad. También hay un libro dedicado por Javier Gurruchaga con una caricatura, además de soportes sonoros y carteles, entre otros.

Periodista, escritora, realizadora y guionista de la televisión española, Lolo Rico fue, ya en los años sesenta, la responsable de los contenidos de La casa del reloj y Un globo, dos globos, tres globos ya en los años setenta y, a partir de 1981 empezó a dirigir programas como La cometa blanca o La bola de cristal, presentado por Alaska.

El filósofo Santiago Alba, hijo de esta figura clave de la televisión, fue quien hace unos meses expresó la voluntad de la familia a realizar esta donación. Como se recordará Lolo Rico falleció el pasado 19 de enero en San Sebastián a los 84 años.

TRAYECTORIA DE LOLO RICO

Con el tiempo, Lolo Rico se fue haciendo mucho más crítica con la deriva de la televisión y publicó libros con títulos tan significativos como 'El buen espectador: cómo ver y enseñar a ver la televisión' y, algo más tarde, en 1994, 'TV. fábrica de mentiras: la manipulación de nuestros hijos'.

Lolo Rico escribió además varias publicaciones sobre la literatura y la lectura en la infancia, un tema por el que tenía una especial preocupación. Así, en 1986, publicó 'Castillos de arena', ensayo sobre la literatura infantil, al que siguieron títulos como 'Si tu hijo te pide un libro' y, en 2003, 'Cómo hacer que tus hijos lean: análisis y recetas'. Colaboró con la biblioteca de Civican para la que preparó una Filmoteca infantil: una selección de películas y series para niños de 3 a 12 años, una obra de referencia indispensable.

En 2008 publicó sus memorias: 'Cómo es posible que el tiempo pase tan deprisa y yo no me dé cuenta'.

También publicó cómics y un ensayo en forma de cartas, titulado 'Cartas de una madre de izquierdas a una hija de derechas' que, en palabras del periodista Pascual Serrano: “es un diario íntimo, que contiene un discurso político, que incluye una reflexión filosófica y que se nutre de un análisis social. Y eso sólo lo puede hacer alguien que ha vivido mucho, que ha amado más, que desborda principios y coherencias, que sigue indignándose ante la injusticia y el sufrimiento y que no renuncia a dejar de luchar”.

En una de las últimas entrevistas que concedió, a la pregunta de qué diferencia a los niños de los años ochenta de los de ahora, Lolo Rico contestaba lo siguiente: “Los niños son siempre niños y siempre son, como niños, creativos, imaginativos, siempre desean entender lo que no comprenden. Siempre sueñan y fantasean y hay que darles cauces para esos sueños y esas fantasías, para sus juegos y sus ilusiones. Hay que abrirles camino y enseñarles. Si no se les enseña, realmente, los niños no pueden aprender, ni en los 80 ni ahora”.

