La íntima y política 'Una luna de hierro', Gran premio Punto de Vista

17/03/2019 a las 06:00

La gala de clausura del Festival Punto de Vista se vio sacudida ayer por la noticia, conocida apenas diez minutos antes de empezar, de que había fallecido la pionera del cine experimental Barbara Hammer, a los 79 años de edad. Conocida activista lesbiana y feminista, Hammer había estado vinculada al certamen desde hace años; participó en la sección oficial de 2009, precisamente con una película, 'A Horse is not a Metaphor', en la que relataba la experiencia emocional de enfrentarse al cáncer de ovario, e incluso fue una de las firmantes a favor de la continuidad del Punto de Vista cuando le sobrevolaba una posible cancelación por los recortes de 2011.

La directora artística del festival, Garbiñe Ortega, se declaró este domingo “conmovida” por la noticia y pidió un aplauso para Hammer en las primeras palabras que pronunció. La directora Deborah Stratman, por su parte, que obtuvo una mención especial del jurado por Vever (For Barbara), una película en la que precisamente Barbara Hammer es protagonista, no pudo contener la emoción cuando salió a recoger su premio. “Es un poco duro esto, estoy pensando en Barbara, muchos gracias”, es todo lo que pudo decir en la sala de cámara del Baluarte.

El principal galardón de esta edición, el Gran premio Punto de Vista a la mejor película, dotado con 10.000 euros, recayó en la película Una luna de hierro, del chileno Francisco Rodríguez. “Ha sido una semana increíble, estaba muy feliz de poder compartir la pantalla con tantos cineastas que admiro un montón y de los que aprendo, ojalá el germen del Punto de Vista se expanda y llegue a muchos más lugares”, dijo al recoger su premio Rodríguez (Santiago de Chile, 1989), un artista y cineasta que tomó como punto de partida para este proyecto los casos de los chinos que se tiran por la borda en los barcos que cruzan el estrecho de Magallanes, para huir de sus condiciones laborales. Rodríguez se fija en el filme en cuatro de esos suicidas. El jurado internacional, formado por Erika Balsom, Dennis Lim y Eva Sangiorgi, destacó que la circulación global de personas y bienes se resiste a una fácil representación y que, sin embargo, la película premiada “evocadora e inquietante, a la vez que política e íntima, idea un lenguaje cinematográfico para responder a este reto con resultados extraordinarios”.

El premio Jean Vigo a la mejor Dirección, dotado con 5.000 euros, recayó en Parsi, del argentino Eduardo Williams, “una película física llena de energía que hace un uso creativo de las nuevas tecnologías y propone una relación cautivadora e inusual entre el sonido y la imagen”, según el jurado. “Me gustó mucho estar aquí, ver las películas que ví y conocer a la gente que conocí”, expresó Williams.

El premio al mejor cortometraje, dotado con 3.000 euros, fue para Mum’s Cards, de Luke Fowler, un cineasta que ha aprovechado bien su estancia en Pamplona, ya que, además de competir en sección oficial, impartió una masterclass sobre sonido y archivos, clausuró la gala de ayer con su película Enceindre, e incluso ejerció de DJ la noche del viernes en el Nicolette hasta altas horas.

Mum’s Cards es un retrato que el cineasta inglés hace de su madre, una socióloga jubilada, empleando para ello las numerosas fichas escritas a mano que guarda la mujer en su casa, así como las historias que tienen detrás. La película es, según el jurado, “un retrato emotivo de la labor intelectual y de la maternidad, económico en los medios que utiliza, a la vez que extenso en sus implicaciones”. Fowler (Glasgow, 1978) dedicó el premio a su madre.

El público, que ha ido votando durante toda la semana en las urnas a la salida de las proyecciones, decidió dar su premio, dotado con 1.650 euros, a Ojo guareña, de Edurne Rubio, el descenso a la cueva del mismo nombre donde la generación de sus padres y tíos encontraron la manera de sentirse libres y exploradores en el Burgos de los últimos cincuenta años. “Me hace mucha ilusión este premio”, dijo Edurne Rubio. “Estos días he tenido muchos feedbacks que me venían a agradecer la película”, dijo. Rubio dedicó el premio a sus padres, presentes allí, “no solo por ser los protagonistas de la película, sino porque gracias a ellos me dedico hoy al arte y al deseo de explorar y descubrir mundos arriesgados”, señaló.

MADDI BARBER, X FILMS

El premio de la Juventud (dotado con 1.500 euros) fue para 'The Sun Quartet', part 2: San Juan River, del Colectivo Los Ingrávidos, de México, una trepidante sucesión de imágenes en torno a la desaparición hace cuatro años de 43 estudiantes mexicanos. En nombre del colectivo, Davani Varillas, aseguró que no se lo esperaban. “Dedicamos el premio a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a los supervivientes de esa noche en Iguala”, apuntó. El jurado de la juventud dijo en su valoración que “esta película es el grito de una realidad que se intentó silenciar”.

Por último, además de la mención especial para Vever (for Barbara), el jurado decidió conceder otra mención a Altiplano, de Malena Szlam. “Hacía tiempo que tenía ganas de participar en el Punto de Vista, ha sido una experiencia maravillosa, estoy muy contenta”, dijo la directora.

La cineasta navarra Maddi Barber (Lakabe, 1988) fue elegida por su parte por el comité de selección de Proyecto x films para rodar su proyecto de película. Barber, que participó este año en Paisaia y que el año pasado estuvo presente en sección oficial con Yours Truly estrenará en el próximo Punto de Vista esa película, que se titulará Rojo. En la línea de 592 metroz goiti, presentada en el Festival de San Sebastián, en la que Barber habla de la vida después de que el agua de Itoiz inundara su valle, en Rojo se propone seguir indagando en la vida rural de la zona y en concreto en el ritual de la matanza. “Ha sido difícil estar en X Films, los últimos tres días he estado en eso y es duro, porque es una competición y siempre hay un punto de incomodidad en ello, pero también ha sido bonito, porque he conocido a Los hijos y a Jaione Camborda, que tenían unos trabajos muy interesantes, voy a hacerlo lo mejor que pueda”, prometió.

Selección DN+