'Skin' triunfa como mejor corto y deja a la cinta española 'Madre' sin premio

Actualizada 25/02/2019 a las 06:49

'Skin' se alzó esta noche con el Oscar al mejor cortometraje de acción real en la 91 edición de los premios Oscar de la Academia, una categoría en la que competía la obra española 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen.



Los demás competidores eran 'Detainment', de Vincent Lambe y Darren Mahon; 'Fauve', de Jeremy Comte y María Gracia Turgeon, y 'Marguerite', de Marianne Farley y Marie-Hélène Panisset.



Sorogoyen es el séptimo director español que consigue una nominación al mejor corto en los Oscar.



El primero fue Juan Carlos Fresnadillo en 1996, con 'Esposados', y le siguieron Nacho Vigalondo ('7:35 de la mañana', 2004); Javier Fesser ('Binta y la gran idea', 2006); Borja Cobeaga ('Éramos pocos', 2006); Esteban Crespo ('Aquel no era yo', 2013) y Juanjo Giménez ('Timecode', 2016).



El corto es un 'thriller' trepidante de 19 minutos que relata, en un solo plano secuencia, la angustia en tiempo real de una madre al recibir una extraña llamada de su hijo, que pasa unos días con su padre en una playa de Francia. El niño está solo, y la batería del móvil se está acabando.

En poco años Sorogoyen ha pasado de ser un desconocido en la industria a estar en la primera división del cine español.



Se estrenó en 2008 codirigiendo la comedia '8 citas', pero se dio a conocer en 2013 con 'Stockholm', producida mediante micromecenazgo y que dio la campanada en el Festival de Málaga y después en los Goya.



Lo siguiente fue el salto a una gran producción con vocación comercial y el respaldo de Atresmedia, el 'thriller' policíaco 'Que Dios nos perdone', y después el más difícil todavía con 'El reino', otro 'thriller' sobre la corrupción política española que acaba de triunfar en la gala de los Goya.

Antes de la entrega de premios, Sorogoyen reconoció en declaraciones a los medios que se sentía sobrecogido por el enorme y espectacular montaje de la gran gala del cine. "Estamos apabullados con esto, con el espectáculo", indicó el realizador. "Es todo tan grande que estoy mucho más a gusto de lo que creía que iba a estar", agregó Sorogoyen, mientras que la productora María del Puy Alvarado afirmó que ya solo la alfombra roja "es un show en sí mismo".



Por su parte, la actriz Marta Nieto que lució en la alfombra roja un vestido de organza con cuerpo floreado y cuello bebé de la firma Delpozo, tiró de ironía para explicar su tranquilidad ante la gran gala del cine. "Estoy con nervio por dentro, pero es que soy muy buena actriz" bromeó.

NURIA GONZÁLEZ, TAMBIÉN SIN OSCAR

La productora española Nuria González Blanco, nominada al Oscar a mejor cortometraje de animación por 'Late Afternoon', también se volverá a España sin premio. Pero en declaraciones previas a la gala, ya afirmó que, al margen de que se lleveran o no la estatuilla, lo celebrarían por todo lo alto. "Vamos a irnos de fiesta sí o sí", señaló divertida junto a su hermana Sonia, su acompañante en la alfombra roja.



"Estoy muy emocionada. Esto es impresionante. Todo el mundo es muy amable, lo estamos pasando muy bien", contó esta productora nacida en Granada (España), que vivió en Madrid y Ceuta, y que ahora está afincada en Irlanda.



'Late Afternoon', que dirigió Louise Bagnall, competía por la distinción al mejor corto animado frente a 'Animal Behaviour', 'Bao', 'One Small Step' y 'Weekends'. "Estamos rebosando de alegría, la verdad", afirmó la productora de un emotivo y poético cortometraje sobre una anciana que padece demencia senil. "Y todavía como que no nos lo creemos y estamos simplemente pensando que lo que sea, será. Los otros cortos nominados son impresionantes, yo los he disfrutado muchísimo. Y el que gane, se lo merece", dijo.

