El Coro In Tempore une música y compromiso social en 'The Wound in the Water'

26/12/2018 a las 06:00

Tras su reciente actuación en el concierto conmemorativo del final de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en el Mercedes Benz Arena de Berlín, el Coro In Tempore Abesbatza continúa uniendo música y compromiso social en su nuevo espectáculo, The Wound in the Water (La herida en el agua), del joven compositor noruego Kim André Arnesen (Trondheim, 1980). El coro pamplonés, dirigido por Carlos Etxeberria, estrenará esta obra, de poco más de una hora de duración, en tres conciertos navideños que tendrán lugar a lo largo del próximo fin de semana: el viernes a las 20: 00 horas en el colegio Maristas (Sarriguren); el sábado en la Casa de Cultura de Villava (20:00 horas) y el domingo en la Iglesia de Santo Domingo de Pamplona (19:30 horas).

Será todo un espectáculo audiovisual con coro mixto, orquesta de cuerdas, piano, soprano solista (la pamplonesa Andrea Jiménez) y una proyección de vídeos e imágenes junto con un juego de luces, preparado especialmente para el estreno nacional de esta obra. En el concierto participarán 35 voces acompañadas de una orquesta formada por 14 músicos. El director, Carlos Etxeberria, explicó ayer algunas de las características de esta obra, con libreto del poeta alemán Euan Tait. “Es un tema bastante actual. Trata sobre Mammón, que es la representación de la codicia en la Biblia. En concreto, refleja la escasa empatía con nuestro entorno, el maltrato a la naturaleza... Por otro lado, también aborda el problema de los refugiados: los que vienen y se sienten extraños o los que nos desplazamos y también nos podemos sentir extraños en otro sitio. Es una obra que invita a la reflexión y a ponerse en el lugar del otro, al tiempo que conmueve musicalmente y hace que el público se emocione”, comentó Etxeberria.

En cuanto a las características musicales, señaló que es una obra “intensa, con un lenguaje muy directo y muy emocional. También tiene algún toque de jazz”, apuntó. Las tres funciones contarán con la actuación de la soprano pamplonesa Andrea Jiménez, que recientemente interpretó el papel de Giannetta en la ópera L’ elisir d’ amore, el pasado septiembre en Baluarte.

