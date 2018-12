Actualizada 23/12/2018 a las 19:27

Ara Malikian triunfó este sábado en el concierto que ofreció en el Navarra Arena. El violinista combinó música, historias y humor y cosechó las ovaciones y el reconocimiento del público.

El músico libanés de origen armenio trajo a la capital navarra su 'Increíble Gira Mundial de Violín' y, en su visita a Pamplona, no desaprovechó la ocasión de rendir su particular tributo a Pablo Sarasate, momento que ha compartido en sus redes sociales.

"Gracias Pamplona y su público espectacular. Esta vez aún más emoción porque he podido disfrutar de la habitación de mi ídolo Sarasate en el hotel La Perla. Os dejo un vídeo en la habitación donde se quedaba y en la ventana donde tocaba cada año en San Fermín", ha expresado.

Gracias Pamplona y su público espectacular.esta vez aún más emoción por que he podido disfrutar de la habitación de mi ídolo Sarasate en el hotel La Perla.os dejo un vídeo en la habitación donde se quedaba y en la ventana donde tocaba cada año en San Fermin video @unatalmoreno pic.twitter.com/PBmCOUxH9d — Ara Malikian (@AraMalikian) 23 de diciembre de 2018

Precisamente, en la entrevista publicada por Diario de Navarra el sábado como información previa al concierto, Malikian le confesó al periodista Santi Echeverría su pasión por el músico navarro. "Tocar en Pamplona siempre es algo especial para mí y volver a Navarra. Primero por Pablo Sarasate, obviamente, porque siempre me ha 'ayudado' y me inspira mucho. Para mí es un ídolo y su música me ha acompañado toda la vida", afirmó.

