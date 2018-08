El grupo No More Blues llega el viernes a la plaza de los Burgos

08/08/2018 a las 06:00

La formación pamplonesa No More Blues actúa el próximo viernes 10 a partir de las 20 horas en la plaza de los Burgos de Pamplona. Esta nutrida formación que cuenta con once músicos en sus filas lleva ya catorce años de andadura en su celo por retormar y transmitir esencias de la black music.

En la actualidad el grupo está formado por Silvia Pérez de Ciriza, José Antonio Tuñón y Andrea García en las voces; la sección de viento con la trompeta de Roland Ballester, el saxo tenor de Juana Etxauri, el saxo barítono de Mario Fernandino, y el trombón de varas de Félix Elizalde y Maite S. Intxausti en los teclados, Daniel Cardosa en la guitarra, Iñaki Rebollo en el bajo y Fernando Laguría en la batería.



PASIÓN

Las diferencias de edades de sus componentes nunca han sido ni son obstáculo para estar unidos por una misma pasión, la música de color. Por ello hacen versiones de música negra combinando swing, jazz, soul, blues, Funk, R&B y rock de grandes músicos como Queen, Blues Brothers, Eagles, Tina Turner, Joe Cocker, Christina Aguilera, Stevie Wonder, Nina Simone, Wilson Pickett, Aretha Franklin.

Su primera actuación fue en la extinta sala Artsaia en 2004. Desde entonces han ido actuando en lugares como el Día de la Mujer 2006 en Tafalla, en Burlada en fiestas de la Juventud, en Udazkena Blues también en Burlada, Miranda de Arga (Navarra), Falces, Torres de Elorz, Algorta (Vizcaya), Festival Blues de Burlada, Baríndano, Iraizotz, Izu, Lodosa, Sala de Cultura de Ansoain…

En Pamplona han ido actuando en todo el circuito de bares, como la extinta taberna Onki Xin (de la que fueron asiduos desde 2007), My Way, S ubsuelo, Garazi, Enarak, Beer Station, O’Connors, Black Rose, La Carbonera, etc. Su doce aniversario lo celebraron primero en un gran concierto en la sala Zentral y luego en otro “íntimo y familiar” en El Bardo Escaldao. También guardan un grato recuerdo de su concierto de hace dos veranos en la Plaza de San José. Siempre han tenido el ánimo en perfecto estado para ir añadiendo nuevos arreglos de temas clásicos y a su repertorio habitual han añadido nuevos temas que quiere presentar en La Plaza de los Burgos entre los que destacan How blue can you get, Think, Everybody, etc.

Selección DN+