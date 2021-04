De muro a murete

Actualizada 25/04/2021 a las 21:03

Si algo funciona, ¿para qué lo tocas? Ya sorprendió Arrasate la víspera al choque de Balaídos anunciando la "dejada" en Pamplona de Aridane. Vale, bueno, perfecto. Entendemos que el Pelocho necesita descansar, hidratar el pelazo y pasar horas con los suyos para desconectar. No problem, que dicen los anglosajones. Con David, Manu y Vidal, acompañados de Unai o el Facu, nos las apañamos. Porque por algo somos uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, porque no nos meten apenas goles. Solo el Valencia nos metió uno en los anteriores cinco choques, el otro lo hizo David en propia. Te lo compro.

¿Ramalho, Facundo, Unai y Juan Cruz de titulares? Eso no te lo compro, Jagoba. Lo siento. La defensa es sobre lo que se ha cimentado el gran año que lleva haciendo Osasuna, y no me vale la excusa de que tienen que descansar, que tres partidos en siete días es mucho y tal y cuál. Es mucho para alguien como yo, que ronda los 90 y no me refiero ni a la década ni a la música techno. Uno a la semana, cosa sana. ¿Pero ellos? Ellos son máquinas de correr, de futbolear, de jugar a este deporte ya que viven por y para el fútbol. No me sirve el tema del cansancio.

Aunque haya jugadores que parezca que saltan al terreno cansados, como Jony, lo anterior no me vale. Y es una pena, porque creo que Osasuna ha perdido una buena oportunidad de soñar con algo en el tramo final de competición, de plantarse con 43 puntos a falta de cinco choques, con el Real Madrid en el horizonte del Día del Trabajador, con un juego directo y con casi todo buenas noticias. Pero claro, cuando cambias algo es normal que se resienta. Pasa si pierdes a un jugador así que si lo haces con cuatro y en una línea tan sensible como la defensa...

Y ojo, que Ramalho se pegó un partido como para pensarse mucho si sientas o no a Nacho Vidal. El chaval no sufrió en defensa y sumó en ataque, con buenas subidas y buenos centros. Demostró tener un poderío interesante y que reúne cualidades para poder dedicarse a esto más minutos que los que llevaba. El resto me faltó. Me faltó ese salir juntos de David y Aridane, que no tienen Roncaglia y Unai, me faltó la soltura de Manu con un Juan Cruz que ya en el descanso se quedó sin regeresar al verde. Y es que por su banda llegó el primero del Celta, qué casualidad...

Osasuna no jugó mal en Balaídos. Descarados en ataque pero sin puntería. Se llegaba bastante al área rival, pero faltaba afinar. Y el Celta se hizo con el mando en una contra que encontraron casi de regalo. El primer gol, en un saque lateral en la izquierda de nuestro ataque, sin contundencia en la frontal del área, ni en la salida hilvanada entre Nolito, Denis y Santi Mina. Ni qué decir con el carril a Aspas, al que Juan Cruz tapó la zurda, pero concedió la diestra. Eso no se puede hacer ante un depredador del gol como el capitán del Celta. Bola cruzadita, palo y a la cazuela.

La segunda parte comenzó con movimiento de cromos de Jagoba. Y Osasuna salió retocando tres plazas, Manu Sánchez entre ellas. La segunda era Torres, dejando a Barja en la grada. Y la tercera el comodín, ese jugar con 11 pero que son 10, ese poner a Jony porque hay que ponerlo, porque tendrá que cotizar, porque se ha pagado por él o porque vaya usted a saber. No me debe dinero el 7, pero la verdad es que no lo quiero ni en el equipo rival. No llega a ser ni el destello de la sombra del jugador que fue. ¿Razones? Ni idea, pero estando como está sorprende que Arrasate eche mano de él...

Buenas llegadas, buenas ocasiones, Osasuna buscaba el empate y lo merecía. Villar evitaba le gol de Brasanac y se olía el 1-1 cuando un córner enterraba casi la mitad de las opciones. El que antaño era Muro rojillo, y no me refiero al proyecto vencedor en esas cristalinas y transparentes votaciones similares a las de los compromisarios, esa zaga rectocada por Arrasate desde el minuto uno permutaba en Murete para que Murillo, y así cerramos el juego de palabras, cabeceara, marcara y se echara a llorar. Blanditos, sin oposición, sin colocación... Recordando viejos (y malos) tiempos no tan pasados.

Luego el VAR nos dio vida. El VAR y el codo de Aspas, que si sabes que estas jugadas te las pitan, no las hagas en tu área porque corres el peligro de que pase lo que pasó. Torres no falló y puso el 2-1. Antes (y después) Moncayola tuvo un par de voleas de las que si entran se fama y salta de la sub-21 a la absoluta. Y en el tramo final, con el Chimy y Enric Gallego a por todas, la pobreza del Celta penalizó a Osasuna. Pobreza me refiero a porque los gallegos tenían solo un balón en todo el estadio, pobriños, y claro, así jugar es muy difícil. Por mucho que el tonto del pito alargue cuatro minutos, de los que no se juega ni uno, y los que ganan se dediquen a esconder y a desplazar el balón. Lo de las tarjetas, si eso, para otro capítulo...

Una pena. Una ocasión desperdiciada. No se puede tocar el muro rojo ya que es lo que más nos funciona. Ahora a encarar la recta final. A preparar el choque contra el Real Madrid en el campito ese que Klopp llamaba de entrenamiento, en el Alfredo Di Stéfano. Anda que van a estar pensando en la Champions y que igual, con la misma, les podemos dar un susto y hacer de jueces de la Liga. Eso sí, siempre que la defensa se quede la que debe quedarse. Los experimentos, con gaseosa y en Tajonar...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!