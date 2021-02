Manque Iglesias

Actualizada 01/02/2021 a las 23:00

Manda bemoles. Está claro que de cien partidos que juegue Osasuna contra el Betis como esta jornada perdería los cien. Más que nada porque caeríamos en la misma piedra. Por eso somos de Osasuna, hijo mío. Pero es cierto que de cada cien partidos con esa actitud, se ganarán setenta. Eso sí, si somos capaces de acertar en alguna de las más que claras ocasiones de las que dispusieron los chavales, pero está visto que hay máximas que con nosotros se cumplen al dedillo...

Máxima uno. Si perdonas, terminas pagándolo. Ni una, ni dos, ni tres veces. Hasta cuatro ocasiones de las de "a huevo" tuvieron los rojillos contra el Betis, en tres se estrelló Calleri contra un Joel que venía haciendo partidos que ni fú ni fá, sino todo lo contrario. La cuarta la mandó, con todo a favor, Rubén García a las nubes tras una asistencia de Barja que agradecen los delanteros natos. Pero nada. Si se perdonan las ocasiones, se paga.

Máxima dos. Osasuna resucita a moribundos. ¿Cuántos goles llevaba marcados Borja Iglesias, alias el Panda, en esta temporada? No tiren de Google, se lo digo yo. Uno. Contra Osasuna. En El Sadar, que sirvió para abrir la lata y allanar el camino en el 0-2 que nos endosaron los del ingeniero Pellegrini. Pues cómo no, contra Osasuna tenía que volver a recuperar un olfato goleador que, dicho sea de paso, parece haber perdido desde su aterrizaje en Sevilla. Pero...

Máxima tres. El gol es caro. Nosotros con Budimir lesionado, con el Comandante Chimy lesionado y tirando de un guerrero batallador llamado Jonathan. Calleri se guisó la primera ante las dudas de la defensa pero, con Joel enfrente, rompió el cuero y el meta rechazó la ocasión. La segunda, peleada y ganada de perlas, volvió a romperla. Otra vez la dichosa bota derecha del meta de amarillo evitaba el tanto de argentino. Y la tercera en el segundo tiempo, con la zurda y tras volver a currársela. Si llega a ser Luis Suárez, del Atlético de Madrid...

Máxima cuatro. "Viva er Betis, manque pierda". Osasuna, Jagoba en concreto, le plantó un partido perfecto para nuestros intereses e incómodo hasta saciar. Anulados Canales y Fekir, los rojillos se acomodaban atrás con los García, Nacho Vidal y Juan Cruz sin sufrir mucho, arropando a Sergio Herrera. Centro del campo correoso, con Íñigo, Oier y Moncayola. Barja, que está a un nivel de titular, y Rubén, avanzaban en las alas para tratar de asistir a Calleri. Pero los andaluces supieron sufrir y aguantar hasta tener una clara, casi única, que Tello regaló a Borja Iglesias para que en su primer mano a mano picara con calidad. Viva el Panda, manque gane.

Máxima cinco. El trabajo da recompensas. Y es que pese a la derrota, pese a la incredulidad que se nos quedó tras volver de Sevilla sin premio, pese a lo injusto que parecía cuando sabemos que la justicia no podemos buscarla sobre un terreno de juego, pese a todo, insisto, la idea de Jagoba nos va a dar más alegrías que penas. Si ganamos al Betis nadie se hubiese extrañado, tendríamos 22 puntos y nos alejaríamos un poco del descenso. Pero seguimos ahí, al borde del pozo, en la linde que marca la sonrisa del llanto. No queda otra que seguir con el mono, el pico y la pana...

Máxima seis. Y última, que soy de letras y no me dan para más los números. Agua pasada no mueve molino. Ya estamos pensando en el Eibar de Mendilibar, próximo rival que visita el domingo El Sadar. Esperemos que con Budimir, que recuperemos efectivos y que las lesiones empiecen a respetarnos. Pensamos en clave de victoria, buscamos el triunfo, vamos a mirar hacia adelante ya que atrás está pasado y apagado. Así que a recuperarse, a centrarse y a preparar el choque contra los armeros, una final como todas las que restan hasta concluir la temporada. Aúpa Osasuna, manque Iglesias.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!