Los Mortadelos en Granada

Rafaella Carrá cantaba aquello de que "para hacer bien el amor hay que venir al sur" y claro, con la tal 'Filomena' dejando guarismos negativos en los mercurios qué mejor que bajarse a tierras cálidas para tener un poco de alegría y, de paso, tratar de buscar una victoria para refrendar la maravillosa, increíble, mediática y grandiosa pelea contra los lloricas del Real Madrid el pasado fin de semana con el empate conseguido. El plan estaba claro. Ahora a llevarlo a la práctica...

Ja, ja, ja, ja. Y es que lo de este equipo empieza a ser de risa. Por lo menos los goles que nos meten. Hay chistes de Arévalo, ojo que digo Arévalo, no Gila o Eugenio, ahí es nada, que hacen más gracia que los goles que encajamos. Porque vaya traca, matraca. Aunque claro, si vamos a bajar el pistón de la intensidad, la garra, las ganas y el mordiente contra los equipos que no son de Madrid o Barcelona, apaga y vámonos. Contra estos equipos es contra los que nos jugamos la vida. Y hoy por hoy estamos casi muertos...

El mismo once salvo Roncaglia. Nos empeñamos, o mejor dicho, se empeña el bueno de Jagoba en sacar un solo punta, en este caso Calleri, dejando a Budimir en el banco. Y eso que estábamos ante uno de los equipos que más goles encaja de LaLiga, un Granada que tiene una plantilla que quita el hipo pero que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y esta vez, ni lo uno ni lo otro. Con no hacer nada se lo hicimos todo.

Roncaglia a la banda, no sé qué pasa con Nacho Vidal y Jagoba. Defensa con Aridane y David, que se pierde el siguiente por la cartulina de turno, y un Juan Cruz que a ver si vuelve a vestir de corto con la llegada del deseado Manuel del Atlético, que poco menos y es Jordi Alba dado el interés de la dirección deportiva en traerlo. Y con Oier y Monca en la sala de máquinas, Jony y Torres a las alas. Rubén de enganche y Calleri arriba. Quitando el lateral derecho, los mismos que frenaron a los de Zidane. Pero sin tensión...

Cuando no corre, no pelea, no lucha, Osasuna baja muchos enteros. La factura de jugar contra los merengues al 150 por ciento hizo que en Los Cármenes salieran al 50 por ciento. Como mucho. Ni siquiera asustaron un poco a Rui Silva en los primeros 45 minutos, sin disparar ni una vez a portería. Y atrás, concediendo más regalos que Papa Noel, el Olentzero, los Reyes Magos y el Ratoncito Pérez juntos. La cuadrilla de la Mortadela, eso fue Osasuna en Granada.

Amortadelados totales. Concediendo córners a un equipo que hace de la estrategia su modus vivendi, que es capaz de rematar desde cualquier lado, con centrales que marcan más que nuestros delanteros. Dispararnos en un pie nos hubiese perjudicado menos, oigan. Porque conceder saques de esquina, el último de Aridane en el descuento, es lo mismo que salir con uno menos. Y con este panorama nos marcaron el primero...

Un córner que saca Machís, un mal despeje de Calleri y Suárez que la mata sin dar tiempo a decir 'Filomena'. Y con la misma cara de alelados, helados o bobalicones. Y es que se dan muchas facilidades en defensa, como tres minutos después concediendo metros a Darwin Machís. Total, si todo el mundo sabe que el Granada marca o de estrategia o con cueros a la espalda. Pues a darles de uno y de otro. Qué buenos somos...

Y en el último minuto de la reanudación Aridane regala otro córner. Y entre Calleri y Sergio Herrera regalan el 2-0. Y olvídate de picar algo en tierras nazaríes, que a caballo regalado no le miras el diente. Si Osasuna regala, calla y agradece. Pero no agradezcas tanto, que nos jugamos la vida. Cosa que no parecen hacer los rojillos...

El segundo tiempo fue un querer y no poder. Querer meter más delanteros no te garantiza crear más peligro. De hecho, en los cinco primeros minutos se tuvieron más ocasiones que en todo el primer tiempo. Pero Rui Silva hizo fácil el trabajo o, mejor dicho, los Mortadelos de Pamplona no hicieron bien el suyo y facilitaron la labor del meta portugués con disparitos centrados, al "moñeco".

Luego Arrasate metió dinamita, pero no haces nada si sacas centímetros (Torró, Budimir, Enric Gallego) y quitas a Jony (que anda el chaval que parece que le ha mirado un tuerto) y a Rubén. ¿Quién pone los centros?¿Torres?¿Juan Cruz? Amos, Rafa, no me jod...s, penalti de quién... Y así poca renta en forma de gol vamos a tener.

Lo preocupante es la actitud de los futbolistas, parece que se han instalado en un quiero y no puedo que les está minando la moral más de la cuenta. Contra el Granada no se jugó a nada, y lo peor de la imagen dada es que no hay plan, que no hay una hoja de ruta para mejorar la cosa. Todos los rivales nos calan pronto y nos superan en todas las líneas. Y si alguno destaca, un Rubén García, un Moncayola, lo anulan y a correr. El resto no suman, son Mortadelos que lo único que hacen es figurar como el agente de la TÍA con sus disfraces.

Mortadelos en Granada. Y ahora de vuelta. A Pamplona, al frío, a preparar el choque copero contra el Espanyol que tal y como andan las cosas como si no viajan a Barcelona. LaLiga es lo que cuenta, y la cosa está como los termómetros del norte: bajo cero. No estamos en negativo porque hubo inspiración en el arranque de la temporada, pero poco a poco se va perdiendo. Ya son muchos encuentros sin ganar. Lo único que pueden hacer los chavales es darle la vuelta. Dejar de ser Mortadelos, comer más mortadela para coger fuerza e ir a por todas. Cada partido debe ser una final. Y ya iremos viendo...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!