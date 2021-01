Ni 'Mutilverazo' ni 'Olotazo'

Actualizada 06/01/2021 a las 20:51

Es lo que tienen los reyes, sean magos, de Oriente o vengan bajo forma de copas, que reparten ilusón y sueños a partes iguales y claro, luego viene el tío Paco con las rebajas y rompe de un manotazo, como virus parido en Wuham o donde quiera que lo hayan pergeñado, y coloca la realidad ante la atónita mirada de fieles seguidores agarrados a un "¿y por qué no?" que pocas veces se cumple. Porque alguna se cumple, oigan. Que se lo digan a los aficionados del Cornellá, Ibiza o Córdoba o, por ponernos al otro lado de la barrera, a los seguidores de Celta, Getafe y Atlético de Madrid, ojo, todo un líder de LaLiga Santander.

En Mutilva andábamos ilusionados, contentos, soñadores en esta mañana epifánica del 6 de enero. Como había anunciado el amigo Diego, Elandante, Melchor, Gaspar, Baltasar y Betis eran los Reyes Magos deseados en la localidad de la comarca de Pamplona para una cita histórica en el torneo del KO. Javier Briñol aumentaba las esperanzas y el tamaño de los ojos con su gol, un 1-0 que colocaba a la UD Mutilvera de mis entretelas en franquicia ante un equipo, el de la amiga Clara, el del 'Ingeniero' Manuel Pellegrini que no quería sorpresas. Pero la tuvo...

Luego ya vino la lógica, el que si eso hablamos más adelante pero sorpresas al programa de la Gemio, oigan. Que para una vez que nos ponen público y somos el Betis, "manque pierda", no podemos permitir que nos moje la oreja un equipo de Segunda B por muy de Mutilva que sea. Miranda de libre directo, Emerson de misil directo y Juanmi, de contra directa en la segunda parte, equilibraban los astros del fútbol y evitaban nuevas sorpresas sufridas por otros en esta competición. Los de verde y blanco, que echaron mano hasta de un campeón del mundo como Fekir, evitaban el 'Mutilverazo' en la Copa del Rey.

A unos 466 kilómetros de distancia, en Olot, los rojillos se enfrentaban a un conjunto de Segunda B en la segunda ronda de la misma competición. Jagoba, viendo el precedente de Celta y Getafe y conocedor de lo que le ocurría al Atlético del 'Cholo', sacaba un once con dos poco habituales, Javi Martínez e Iñaki Álvarez, el porterico, pero al resto de titulares les ponía galones para evitar sorpresas. Unai García, Navas y Facundo Roncaglia, junto a Kike Barja por la derecha, en una defensa inédita. Javi Martínez y Oier en el centro, con Torres y Jony a las alas. Y altura arriba, nunca mejor dicho, con Enric y Budimir. Si nos echan, a ver quién demonios recupera a estos chicos...

Pero no. Si antes en Mutilva no hubo 'Mutilverazo', en Olot no se dio el 'Olotazo'. Oier, para el minuto 2, se encargaba de marcar para aventajar a los nuestros y tener una tarde plácida. Córner peinado por Unai en el primer palo y empotrado a la red por Sanjurjo en el segundo. 0-1 y de ahí en adelante, aburreovejas de los de no grabar ni aunque nos paguen.

El primer tiempo terminó con la destacada papeleta del portero rojillo, el tal Iñaki Álvarez que estudió en el instituto con Bea Mingueza. Bien de reflejos, seguro y atrapando todo lo que le llegaba a su zona. Incluso en la segunda parte se pegó una buena parada con estirada incluida en un disparo lejano tocado por Oier al que supo rectificar. Que no valía la jugada, oigan, pero ahí estuvo el chaval. Y la portería este año necesita cuantas más manos mejor, incluidas las autolesionadas de Rubén Martíenz.

Poco en el segundo tiempo hasta el tanto de Budimir, que llgó en ese momento en el que el Olot se planteaba si iba a meter miedo o no. Pero Barja cortó de diestra a siniestra, abrió a Jony y el centro del 7, este sí, lo cabeceó a gol Ante Budimir para aplacar toda intentona de insurrección de los catalanes. El propio Barja se hizo un Juan Palomo, "yo me lo guiso, yo me lo como", fabricándose un penalti que lo anotó él mismo para poner el 0-3 en el marcador final.

Saverio salió, e incluso tuvo una. Brandon también salió, pero sin suerte. El resto del equipo, sin más. Correctos, trámite solucionado y sin 'Olotazo'. Osasuna se planta en el bombo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey haciendo las cosas con seriedad y tirando de una lógica superioridad que no siempre se cumple en este torneo. Ahora asoma en el horizonte el Real Madrid, el sábado, en choque liguero. Esto no son el Olot, esta vez somos las víctimas. ¿Por qué no preparamos un 'Osasunazo'? Recuerdo, hace años, aquellos choques contra los merengues con final feliz rojillo. Ya saben, el día de Reyes es para soñar y, como dice Calderón, "los sueños, sueños son...".

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte! (Y de la Mutilvera, obvio)