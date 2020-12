Tocados y apaleados

Actualizada 19/12/2020 a las 21:11

1-3. Un punto en siete partidos. Lo único que están haciendo bien los chavales es apuntalar el farolillo rojo en este señalado año del Centenario. Y es que si nos empeñamos, a cabezones no nos gana nadie. ¿Que nos van a quitar el último puesto?¡Quiá, quita, quita! Verás cómo no, sujeta el cubata... Estos saben que este puesto nos manda al pozo de la Segunda, ¿no? Por comentar...

No quiero que me regalen nada, me conformo con que no me quiten. Esto es lo que se podría pedir, alzando la voz desde Pamplona porque ya está bien. Un día por una tontería, otro por otra nadería pero el caso es que todas nos caen desde el mismo sitio, desde el estamento arbitral. Es vergonzoso lo cómodo y lo fácil que se le pita a Osasuna en contra, sin miedo. Sin señalar penaltis (que no digan que el VAR hace justicia, o que hace algo, porque no entrar en el agarrón de Albiol a Calleri es de traca). Luego con la expulsión a Aridane, que por mucho que la norma diga lo que diga, está lejos y queda espacio para recuperar. Si hasta los propios futbolistas reconocen la falta, la amarilla y prau...

Otra vez parece que nos tenemos que escudar en la injusticia arbitral, pero no es excusa. Osasuna se está haciendo acreedor de la última plaza. No saben a qué juegan, en defensa son unas madres, no se puede encajar un gol tan pronto en los partidos, que a este paso vamos a comenzar con el pitido inicial cascando 1-0 todos los choques. No hay plan y, lo peor de todo, es que se están acabando las excusas. Se van recuperando efectivos pero el equipo no juega ni a pedos. El problema lo tenemos atrás, en la línea defensiva. No están funcionando como se supone que tienen que hacerlo quienes hasta hace poco defendían perfectamente...

A punto estuvimos de hacer bueno el "Osasuna nunca se rinde...", pero ni siquiera con el lema se puntúa. En Pucela nos quedamos a medias y contra el Villarreal de Emery casi se da la campanada, pero ese 1-2 era ilusión que no nos da de comer y se preveía que el partido se iba a terminar como lo hizo. Da igual que enfrente jugara Gerard Moreno, Pepito Rubio o Imanol Pelirrojo. Cuando te echan a uno por tan poco, cuando no te señalan un penalti con 0-1 en el luminoso, cuando tienes que correr para igualar a un equipo que va con dos más, el futbolista y el pitolari de turno, hasta el mayor tuercebotas parece bueno... Sin quitar que el 7 amarillo es un crack.

Ahora a por el Elche. Claro, claro. Vaya usted a sacar lo que no has sacado, a escudarte en que esto pasa pronto, en que no tenemos tiempo para lamentarnos, en que el martes ya hay otra jornada cuando los errores y los fallos son mucho mayores. Lo único bueno que nos puede pasar es que llegue un parón, que se limpien las mentes y tratar de hacer tabla rasa, empezar de cero y jugar cada encuentro como si se tratara de una final. Con la misma intensidad, con la misma velocidad, con las mismas ganas que si nos fuera la vida en ello... Un partido, una final. Y luego hablamos del siguiente...

Osasuna está apaleado, hundido y ninguneado. El colectivo arbitral se crece en Pamplona, haciendo méritos para pasar a cotas mayores o ganar unos puntos que al final de poco les van a servir. Hay que recuperar la nevera cuanto antes, crear un comité técnico de árbitros que revise las jornadas y tome decisiones... ¿Que ya lo hay? Pues deben de estar en la calle, en alguna terracita echando una mano a la menoscabada hostelería, porque lo que es haciendo su labor se ve que no...

Lo del VAR pasa de castaño a oscuro. Un sistema instaurado para repartir justicia y sigue sangrando a los pobres y favoreciendo a los ricos. Como se deja a criterio de otro del ramo la decisión, siempre van a tirar hacia el lado del menos pobre. Y ahí, amigos, somos los menos favorecidos. Por mucho que tengamos un campo muy bonito, por mucho que tengamos unos compromisarios dirigidos, por mucho que tengamos una cùpula cuyo hacer recuerda a tiempos pasados de dos canales televisivos y rombo si salían minifaldas... Mala pinta tiene la cosa.

Y hablando de canales, a los del Movistar que retransmitieron el partido no les pago. Por lo menos si está en mi mano. ¿Objetividad periodística? Ja, ja, ja. Tanto Maldonado como el narrador parecían tener acciones del Villarreal, ni te cuento del tal Gerard Moreno al que imagino que el expertillo este de menos de medio pelo le habrá pedido "de salir", que decíamos de jóvenes, cuando era sustituido en el minuto 88 y con doblete. Ojo, doblete contra un equipo medio muerto y arbitralmente ninguneado. Y antes la charleta que se traían entre manos ambos dos con el 0-2 y el penalti pitado para Osasuna, que ni se enteraron y les tuvo que chivar el tal Endika que está a pie de campo y por lo menos se lo curra... Pero no, tranquilos. Ellos cobrarán, lo mismo que los trencillas del VAR. Nosotros, a saber. Que con la dichosa crisis del dichoso bicho, y pese a la vacuna...

Medio muertos y apaleados. Sólo espero, deseo, confío, sueño y ruego para que como tantas veces hemos hecho, los rojillos se levanten de la lona y logren la tan deseada salvación en este año redondo del Centenario. Es pronto para hacer saltar las alarmas, pero también es tarde. Ojito que la cosa no puede ir peor, hay que empezar a sumar de tres en tres y a sacar la cabeza, que estar en el pozo desanima hasta al más esperanzado. Y contra el Elche va a ser el mejor momento, con el permiso del VAR, del trencilla y de toda esta recua de cantamañanas...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!