Actualizada 11/12/2020 a las 23:25

A saber si tuvieron que ver las nuevas torres de iluminación estrenadas por el Valladolid o que los focos de LED deslumbraron a las que estaban llamadas a ser estrellas rojillas de LaLiga Santander, pero el caso es que los de Arrasate volvieron a cascar, y van tres veces seguidas y un empate en los últimos seis partidos y se están ganando la vitola de los ciegos en el Reino de los Tuertos. Y eso que las cosas las veíamos claras al descanso, tras remontar el tanto de Weissman. Pero...

La de cosas que nos toca ver. Vimos que por fín los laterales naturales volvían al once, con Nacho Vidal y Juan Cruz en las bandas, que la dupla de ataque eran Calleri y Budimir, peleones, goleadores, peligrosos. Aunque con cosas que no las terminamos de ver, como el estado de forma de Roberto Torres o las dudas en una defensa que concede goles de una manera difícil de entender. Todo ello en el choque del pozo, de la parte baja, entre los de Tuca y los del menda lerenda, en el que quien lo ganara daría un buen paso para huir de la quema.

La cosa está más apretada que el bolsillo de un tacaño. Si ganas un encuentro te pones cerca de la zona europea, a la sombra del Barça, por ejemplo. Si lo pierdes te hundes en la miseria. Y esta vez tocaba un duelo de necesidades en el Nuevo Zorrilla entre albivioletas y rojillos, con la puesta de largo de la iluminación que nos terminó dejando ciegos. Pero no por la belleza y el relumbrón del juego, que hay patios de colegio en esta nuestra tierra donde se ve más fútbol hilado.

Sigo preguntándome a qué se dedican los jugadores y el cuerpo técnico entre semana. ¿Qué se trabaja en Tajonar? ¿Para esto se hacen entrenamientos a puerta cerrada? A ver si es porque están desarrollando la vacuna contra el bicho y quieren guardar el secreto, porque lo que es la estrategia, la defensa conjunta, la presión, la táctica y demás parece ser que ni lo huelen. O mejor dicho, ni lo ven, que hoy andamos de visionarios. No se ve por ninguna parte lo que antaño era el punto fuerte de los rojillos, la niña de nuestros ojos, una defensa imbatible que jugaba como uno solo, compuesta por cuatro jugadores con un solo latir...

Ahora no. Ahora parecen ciegos, pero por haberse pasado con el vinazo. Cada uno va a su bola, no se sale al unísono, nadie chilla para jugar juntos, nadie avisa de centros para tirar el fuera de juego, nadie se impone. Se quedan mirando los envíos a la espalda, como David García en el que colocó Plano para que Weissman, ese goleador de la todopoderosa liga austríaca, se parezca a Leo Messi pese a las horas bajas del argentino. 1-0 y nosotros como el chiste, al detalle, al detalle...

La reacción, la media hora final del primer tiempo, fue lo mejor que hemos visto en, por lo menos, los últimos seis encuentros de los nuestros. Empate de Budimir en la respuesta en forma de regalo de los pucelanos, tirando horrorosamente el fuera de juego y sin ver a un Budimir que achinaba los ojitos en la celebración. Y con el medio broche de Torres, que pese a estar que no ve ninguna, la que quedó suelta la cazó para voltear el luminoso.

Ciegos estaban en el VOR, oigan. Que no ver esa mano en la última jugada de Osasuna, que salvó por las pestañas Masip, impidió irnos a la ducha clausurada con 1-3 en el luminoso. Pero la cosa pintaba bien, lo veíamos claro, la victoria dirigía el iris y la pupila hacia Pamplona. Todo rodaba, los laterales funcionaban, los delanteros también, la defensa se rehacía de concesiones anteriores y el equipo volvía a ser el de nuestros ojos. Pero...

Nada. Que está visto que nos han echado mal de ojo. O que el ojo no lo ponemos donde la bala. Porque balido el de Sergio Herrera, saliendo como elefante en cacharrería para arrollar a Joaquín. Penalti, que aunque el choque fue posterior al remate muy alto, remate que no tuvo oposición, debe decir la norma que si el meta arrolla al rematador es penalti. Salvo, claro está, que el que caiga sea Calleri en el tramo final del encuentro y lo arrolle Masip. Ahí ya entran dudas, porque el VOR no entra ni a por un refresco...

El caso es que Orellana clavó el empate. Y en una jugada cuando Osasuna se había medio repuesto, rota por una falta sobre Torres no señalada, aplicando una ley de la des-ventaja para los nuestros, termina con pérdida de Moncayola, salida por la derecha de un viejo conocidos, Hervías, quien a la segunda colocó el centro para el doblete de Weissman. ¿Habráse visto?

No se vio remontada final, ni empate. Pese a que Calleri tuvo dos, con penalti incluido pero de los que no se pitan. Con remates blanditos, pese a estar con tres delanteros. Con asedio total a los pucelanos, que veían con mejores ojos la victoria merced a esa iluminación que estrenaban. Arrasate no lo veía claro, el pitolari miraba al túnel del vestuario y los aficionados rojillos mirábamos a la Segunda División. Vale, sí, es pronto. Pero...

Malas sensaciones. Diciembre, mes clave, lleva camino de convertirse en un desierto de puntos. Dos derrotas en dos encuentros, aunque esta vez con ligera mejoría. Si es cierto que Jagoba confía en su estilo, en su esquema, esperemos que repita el mismo once inicial el próximo encuentro. A ver si el míster es fiel a sus principios. Confianza va a tenerla toda, incluso aunque descendamos, cosa que dolería en el año del Centenario. Él tiene buena vista, yo, pese a que es pronto, no lo veo tan claro. A ver si por una vez nos convertimos en tuertos en el país de los ciegos, que llevamos seis partidos de oscuridad total...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!