Centenario, y a por tod@s

Actualizada 12/09/2020 a las 22:57

Temporada pasada. 99 añicos teníamos. Primer partido en Butarque, 0-1 con gol del 'Chimy' Ávila, el que se presumía estandarte de este Osasuna capitaneado por Jagoba Arrasate. Luego vinieron los goles, el fútbol, las victorias, las derrotas, la lesión del Comandante, el bicho que parió el murciélago y la pangolina, el confinamiento, las mascarillas, las lágrimas, la vuelta del fútbol de aquella manera, el equipo rehecho y el final de la campaña con un más que meritorio décimo puesto. Arrancando con 0-1 a domicilio.

Temporada actual. 100 añazos tenemos, aunque algunos ni los aparentemos. Primera jornada, el fútbol sigue de aquella manera, con mascarillas, sin público, con efectos de tramoyista en las retransmisiones y empezamos lejos de Pamplona, cortesía de VDR y las obras del estadio. Contra el Cádiz, equipo recién ascendido y al que todo el mundo le tiene cariño. Pero en el verde la cosa cambia. Osasuna no. No cambia, porque comenzó de igual manera que la campaña pasada, con triunfo, pero encima con el doble de goles.

Sin el 'Chimy'. Igual es cosa de la edad, pero el día que saltaron las alarmas no le dí la importancia que tenía la vez anterior. Ojo, no le quito valía al Comandante, que espero que tras este segundo tropiezo sepa que no puede firmar con otro equipo que no sea Osasuna ya que se rompe por las rodillas. Con el Barça le pasó en la izquierda, cuando sonaba el Atlético, la derecha. Y digo que no adopté la postura de plañidera, rasgándome las camisetas por mucho que sean nuevas (y feas de narices) del Centenario, fustigándome porque estaba todo perdido y lamentando la baja del argentino. ¿Por qué? Obvio. Porque hay equipo.

Lo demostraron la pasada Liga, lo van a demostrar esta. Y la primera muestra, el primer botón, se abrochó en el Carranza. Sin el 'Chimy', sin Enric Gallego, sin Darko Brasanac. Pero con Osasuna. Un equipo que Jagoba va a hacer brillar como nadie en este año tan especial, en este 2020 del siglo que no ha podido arrancar de mejor manera. Y eso que también faltaba Estupiñán, pero no pasa nada. No lleva una semana en la plantilla y la se ha hecho el jefe de su banda. Juan Cruz, Allí te quiero ver (me suena a algo convergente, llamadme loco...).

Sergio Herrera. Juan Cruz, David García, Aridane, Nacho Vidal. Jon Moncayola, don Oier Sanjurjo, Íñigo Pérez y Roberto Toreres. Adrián y Rubén García. Pero había mucho más en el banquillo, como Marc Cardona, como Lucas Torró, como Kike Barja, y la chavalada encabezada por Javi Martínez, Aimar Oroz, Enric Gallego por si las moscas... Todo con la charla sobre el verde, que el vestuario no se puede compartir, que ni se puede duchar, que el bicho es lo que tiene y si no, que se lo digan al de Berriatua.

Minuto 10, Oierinho presiona, se lleva el cuero en tres cuartos del ataque rojillo, levanta la cabeza mirando al tendido, a lo Laudrup pero menos rubio y filtra un pase rasito a la carrera de Adrián. López corre como juvenil, encara al meta y, cuando le sale, pica lo justo para hacer el 0-1. Osasuna se adelanta, Osasuna marca, Osasuna empieza a cantar el 'Cumpleaños feliz' de la mejor manera posible. Y los amarillos tratan de reaccionar, pero...

Nada. Ni por arriba ni por abajo. Los balones largos que peleaba Negredo los despejaba Aridane sí o sí. Y cuando no, lo hacía Davia García. Las alas, peligrosas y serias en defensa, Vidal y Cruz. Moncayola y Oier, infranqueables, uno peleón, el otro moviendo la manija. Tanto monta que monta tanto. Torres e Íñigo daban aire en los extremos para que Rubén y Adrián crearan peligro. Y si fallaba todo esto, Herrera sacaba las manoplas para evitar encajar un gol.

Segunda parte con la salida lógica de los gaditanos a por el empate. Se sufrió, claro que sí. Leñe, si fuera fácil iríamos de blanco o blaugrana. Pero somos Osasuna y no queremos otros colores. Sergio Herrera evitaba los disparos que le caían de varios frentes y la zaga frenaba las intentonas de Salvi y Pombo, sobre todo este último, por las bandas. Incluso sacando más leña se frenó a los supuestos goleadores.

Un saque de banda en el tramo final, una peinada de Luquitas, que aquí sí juega y no en Alemania. Culete para fuera de Rubén, ganando el espacio, para fusilar a media vuelta con otra media chilena. 0-2, gracias por la visita, colíderes junto al Granada y ya tenemos los tres primeros puntos. 'Cumpleaños, feliiiz. Cumpleaaaaños, feliiiiz. Te deseeeeeeamooos tooodoooos. Cumpleaaaaañoooos feliiiiiiz". Me da que va a ser una celebración como la de la radio de hace años. ¡Centenario, y a por todas! O mejor dicho, a por todos... los equipos rivales.

¡Hastra la muerte, Forofillo hasta la muerte!