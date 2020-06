Confinados en Primera

Actualizada 27/06/2020 a las 21:31

Allá por el pasado mes de agosto, cuando arrancaba la jornada y las palabras coronavirus, pandemia, confinamiento, desescalada, nueva normalidad o rebrote nos parecían más propias de películas de Hollywood, con Brad Pitt perseguido por pseudozombies a lo ancho del mundo o en la que Matt Damon investiga la llegada de un virus de Asia, los discursos de inicio de campaña hablaban de 40 puntos como la barrera para la salvación. De hecho, el año pasado el Celta se salvó con 41 unidades en su haber. Un objetivo por el que todos pugnaban, pero más los recién ascendidos como nosotros.

32 jornadas después, una pandemia en medio, con encuentros sin público y maqueados en la televisión con griterío de fondo y gradas "pobladas" de "moñecos" virtuales, con aplausos de lata en el minuto 20 en honor a los sanitarios y a los que han peleado contra la bicha, con un doblete de un delantero que llevaba un año sin mojar y contra un rival directo que se jugaba la vida, entrenado para más inri por uno de los técnicos que nos llevó a una final de Copa y a una previa de Champions, llega la cifra. El mundo da vueltas, pero esto del fútbol da muchas más. Parece que este Osasuna se va a quedar confinado en Primera División el año de su Centenario...

Jagoba apostaba por el preciosismo con un once marcado en el 4-4-2, variado al 4-4-1-1. Herrera tenía junto a él a Aridane, Unai, Estupiñán y Vidal. Mérida y Brasanac en el centro, con Torres y Rubén a las alas. Adrián y Enric arriba. Contra el Leganés del Vasco Aguirre, un equipo con jugones y buena plantilla al que le está pasando una carísima factura la permisividad de las autoridades de permitir que les esquilmen a delanteros como En-Nesyri o Braithwaite que fueron a parar a Sevilla y Barcelona, por mor de las lesiones y de una política de fichajes que perjudica al pobre, tan necesitado de esa salsa del fútbol que es el gol.

Goles son amores, y Enric Gallego lo sabe. En la primera triangulación rojilla, Mérida saca la zurda desde línea de fondo y Gallego remata de semichilena, empalmando con la zurda, provocando que el cuero caiga al césped y retome un vuelo alto ante el que nada pudo hacer Cuéllar. 1-0, Osasuna sin tensiones contra un rival que se jugaba la vida y al que le quedaban siete finales que debía empezar a ganar. Cuando juegas sin agobios, es lo que suele pasar...

Suele pasar que el que más necesita la victoria apuesta más sobre el verde. Al descanso, 1-0 para los nuestros con 10 disparos a meta de los pepineros, con un Sergio Herrera mostrando su mejor versión, con Bryan Gil, Roque Mesa y compañía desgañitados e incrédulos al ver cómo la suerte les era esquiva y no les premiaba el trabajo bien hecho. Por lo menos en los primeros 45 minutos. Cruel justicia inexistente en este deporte que tantos millones mueve...

Aguirre, el Vasco, movió banco. Mudó completamente la banda derecha, dando entrada a Rosales y Avilés. Y este segundo se sacó de la chistera un zambombazo, un derechazo o, como decía la presentadora del ente público, un "pepinazo" que sorprendía a propios, extraños y Sergio Herrera. Cruzado ante la pasividad defensiva de un Estupiñán que todo lo que tiene de bueno en ataque se le pierde en la zaga, bajando desde las nubes para alojarse en la escuadra derecha de la meta del portero osasunista.

Pero el osasunismo este año está de dulce, y como muestra este botón. Herrera se hizo grande ante los rivales, despejó las intentonas pepineras de conseguir una victoria que les abriera la puerta de la esperanza, lo intentaban por ambas bandas, con tiros de lejos como el de Kevin, que calentaba los guantes de nuestro portero, con ocasiones que cortaba in extremis la retaguardia navarra. Trabajo ingrato sin recompensa que, lejos de obtenerla, se llevó el castigo en el último minuto.

Nunca mejor dicho, porque discurría el 95, con seis de añadido, Cardona no marcaba poco antes porque Cuéllar cerraba con el cuerpo, y Enric no hacía doblete con un zurdazo cruzado porque el mismo meta despejaba a esquina. Pero en ese ultimo envío de Íñigo Pérez desde el córner, con 1-1 en el marcador, con más méritos para la victoria visitante, con los locales relajados por la distancia con el descenso, por el triunfo pasado en Mendizorroza, salta Enric Gallego y cabecea a gol el 2-1, pone los tres puntos en el casillero de Osasuna y cierra con doblete el sueño del Leganés...

Me alegro por Enric Gallego, creo que es un buen delantero y, si de mí dependiera, lo tendría en el equipo. Pese a que la suerte no le ha acompañado, este doblete y estos tres puntos se los anotamos en su casillero, ojalá pueda marcar algún golito más de aquí al final de campaña, que se lo ha ganado. Me apena Aguirre, el Leganés, un equipo simpático al que le tengo aprecio, en el que juega el yerno de Begoñica, Miguel Eraso, y muy de la línea de Osasuna, peleón y del barrio, en nuestro caso de una ciudad tan coqueta como es Pamplona.

Ahora a por el Eibar. Dicen por la zona de la ría que quieren mirar a Europa, que con 45 puntos todo es posible. Nosotros tenemos cuatro menos, pero somos mucho más modestos que otros. La permanencia podría darse como un hecho, pero hasta que no lo certifique Pitágoras, seguimos a lo nuestro. Pico y pala y a ver qué nos depara el próximo partido. De momento, en esta nueva era pos-bicho, de cinco partidos tenemos dos victorias, dos derrotas y un empate. ¡Qué pase el siguiente...!

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!