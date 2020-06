Las pifias más-carillas

Actualizada 21/06/2020 a las 23:12

Distancia de seguridad, guantes y mascarillas. Esas son las premisas que nos han metido en la cabeza y que esperemos que se mantengan hasta que el bicho, la Covi-19, muera, se quede aletargado o desaparezca de nuestras vidas. Porque un error, una pifia, una cagadica te hace echar por tierra el trabajo anterior. Y Osasuna no quiso ser menos en Mestalla, se sumó a la prevención, a la lucha y cometió dos pifias de las más carillas. Sin goma ni nada, a lo rebrote...

Ando detrás de uno de los cuñados de Madrid, Iván, el artista, para ver si me pinta una mascarilla contra el coronavirus con unos dientes a lo 'It', con labios de payaso y púas afiladas y que dé miedo. Ya que tengo que tragar mi monóxido de carbono al exhalarlo, por lo menos que quede moderno o diferente, a la moda terrorífica, vamos. Así daría algo de miedo que, con esta cara de pan que me dieron mis padres se ríen de mí hasta cuando hablo serio.

Algo así deberían haber hecho los nuestros en las tierras levantinas, saltar al estadio encorajinados, con dientes afilados, garras en las manos y con la intención de borrar la mala (pésima) imagen contra el Atlético de Madrid donde nos fuimos con una manita de más. Propósito de enmienda que le llaman los revanchistas. Y para ello Jagoba regresó al once de Anoeta, con el peligro que conllevaba el asunto.

Peligro, no de contagio, sino de fracturar la plantilla en dos equipos, el A y el B, que comentaba el amigo JIM. Porque si los titulares en Anoeta llegan a rascar en el Levante español, el resto quedaría retratado. Pero no fue así. De hecho, la primera parte fue una entrega de guante, no contra el bicho si no blanco. Por lo menos para los de Celades, porque no se han visto tantos regalos ni en la Nochebuena del Polo Norte en el taller de Santa Claus...

Ya al tercer minuto la maldición del VAR volvía a cebarse con Rodrigo, anulándole un gol por un milimétrico fuera de juego. ¿Lo era? Bueno, si lo dicen las líneas, arreando que es gerundio. Pero la endeblez defensiva con esos tres centrales empezaba a dejarnos con la mosca tras la oreja. Ni los carrileros subían, ni los centrales cortaban...

Poco más tuvo que esperar el público local para celebrar el primero, aunque fuera desde los bares aledaños al campo. Y es que la primera pifia carilla fue con un cambio de orientación que cortó en su campo Guedes, que cabalgó sin que ninguno de los tropecientos centrales le saliera al paso y colocara el balón en la escuadra ante un ojiplático Rubén que se rilaba en la poca tensión de sus supuestos defensores. La cosa empezaba a echar cierto tufillo al último partido, pese a tener las narices cubiertas con las mascarillas...

Osasuna trataba de recomponerse pero este equipo hay veces que hace unas cosas impensables en jugadores de esta categoría. Una mala cobertura, un mal pase, controles que se van tres metros... Vale, no son Messi, ni Benzemá, ni Rodrigo Moreno. Pero lo que nos fastidia es que hemos visto de lo que son capaces y ahora, a saber si es por al pandemia o por el calor, no hacen lo que antes les salía normal. Y de eso, de otra cagadica, de una pifia que los juveniles saben que no hay que hacer como es dar un balón horizontal en la salida y perderlo, nació el principio del final. Eso sí, esperemos que los de Comunio, Biwenger, Liga Fantástica y demás juegos de fútbol le anoten la asistencia de David García en el segundo gol ché. Pese a que el pase de Guedes para Rodrigo le dejara franco para meter el 2-0.

La cara de Jagoba era un poema. No sé cómo el míster no tiró de mascarilla, que bien que las tienen, a 12.95 en la tienda y con uso que permite cinco lavados. Yo ahí lo dejo, por si desde el club se estiran con algún presente, que la labor de juntaletras en ERTE no da para mucho más. El caso, que si no se me va la pinza, es que el técnico rojillo bien hubiese hecho en ponerse la protección para tapar los juramentos y redioses que a buen seguro soltó en el descanso.

Tres cambios de una tacada para la reanudación y un equipo totalmente nuevo. Entran Rubén García, Roberto Torres y Enric Gallego, se quedan en la ducha Navas, Cardona e Íñigo Pérez. El experimento de la gaseosa salió mal y la imagen de Osasuna mejoró. Tanto que sólo faltó el gol, ya que los rojillos lo rondaron e incluso Adrián estrelló el cuero en el larguero en un despeje de Cillessen a disparo de Rubén García. Y es que con estos tres en el campo, el equipo es otra cosa y el rock and roll se viste de rojo. Aunque no se marcara, la imagen mejoró más que las cifras de los contagios a principios del mes de junio. Aunque la mejoría de imagen no sirviera para sumar, por lo menos el ánimo se recompuso.

Las pifias no salen caras, salen más-carillas. De modo que no queda otra que hacer tabla rasa y encarar la semana más importante del campeonato, la semana de la permanencia, la semana del trabajo bien hecho, la semana decisiva. Sin guantes, sin mascarilla, a pecho descubierto y a por los rivales. Viajamos a Vitoria el miércoles, el Leganés nos visita el sábado. Seis puntos que nos pueden dejar en Primera de forma matemática el año del Centenario. Es nuestra Liga, es nuestra pelea. Si hemos podido con el coronavirus, ¿con esto no vamos a poder? Eso sí, con distancia de seguridad, guantes y con mascarillas (sin pifias, por favor).

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!