Haciendo el chiste fácil se puede decir que en el Reale Arena, vamos, el Anoeta de toda la vida, ocurrió en el choque copero "Le Normand", a saber, que un equipo superior eliminó de la competición a otro no tan bueno, pese a que hubo ocasiones para dar un sustillo a los de Imanol Alguacil. Que si con 1-1 en el luminoso Moncayola clava la que Remiro desvió al larguero, vaya usted a saber de qué andaría escribiendo el que aporrea las teclas en este preciso instante...

La Copa mola, pero este año nos quedamos en el camino. Tras haber eliminado a dos equipos de Segunda B y a uno de Tercera, Osasuna cayó con merecimiento contra una Real Sociedad que solo nos ha dejado puntuar este año en los amistosos. Qué jodíos los primos txuri urdines, que en la pretemporada o en medio de la misma nos empatan en los amistoso pero, a la hora de la verdad, nos mojan la oreja en la Liga y en la Copa. Al bueno de Jagoba le queda una oportunidad más este año para tratar de sumar contra los donostiarras, en competición liguera en el choque que se disputará en Donosti.

Hasta entonces poco que apelar a la derrota. Con un equipo que acusa la lesión del Chimy, cabizbajos, pero que en nada va a recuperar la moral y las ganas (veréis en cuanto empiece Enric a enchufarlas, ojito), los rojillos saltaban al verde del Reale Arena con Cardona en punta, ayudado por Rubén García,en un sistema de tres centrales con Estupiñán y Nacho Vidal de carrileros largos y profundos. En la sala de máquinas repetía una dupla, Moncayola-Brasanac, que está llamada a sumar muchos minutos este año por el acoplamiento que están teniendo.

Los locales saltaron desde el primer minuto a por Juan Pérez. Barrenetxea cabeceaba picado a las primeras de cambio, obligando al meta rojillo a hacer un paradón para evitar el primero. Entre tanto, un tal Martin Odegaard que ya nos volvió locos en Pamplona empezaba a calentar tobillos y a filtrar pases a Isak que, uno contra uno, se estrellaba en el inspirado meta rojillo.

Al final ocurrió la esperada, que tanto va el cántaro a la fuente que al final se saca bonobús. Media hora de juego, enésimo pase de Martin al sueco y cruzada al palo contrario, imparable hasta para el bueno de Juanillo. 1-0 y la Copa que nos obligaba, como la Liga, a tener que remontar. Eché de menos un plan específico anti Odegaard por parte de los nuestros, pero Jagoba es fiel a sus principios y le va bastante bien con su sistema.

La reacción fue de las buenas, con pase de Rubén García filtrado a la espalda de Le Normand y remate raso, cruzado y cortado de Marc Cardona para poner el empate. 1-1 contra un equipazo que estaba con el 90 por ciento de sus efectivos sobre el verde, con Odegaard, con Isak, con Guevara, con Oyarzabal, con Le Normand... Lujazo y al descanso, que os lo habéis ganado.

Los blanquiazules saltaron de la pausa con ganas de cerrar el asunto. Asedio total al merco de Juan Pérez donde Aridane, Unai García y Roncalia hacían las veces del Labrit, evitando los envíos y repeliendo las intentonas locales. Y llegó uno de los momentos claves del partido. Y es que sin instantes previos Aridane cometió una "aridanada", cediendo el cuero en la frontal a Odegaard, que se la pasó a Oyarzábal y su chut, tras pegar en un defensa, terminó en córner gracias a la manopla de Juanito, en el área contraria Le Normand nos permitía soñar por unos segundos.

Moncayola robó el cuero en tres cuartas partes del ataque osasunista, Jon condujo hasta la frontal y viendo que Remiro estaba en el punto de penalti, soltó un derechazo potente. El meta voló, y yo volé, que decía el vídeo viral de la galleta en moto, y el cuero rozó la mano del portero, se estrelló en el larguero y se fue a esquina. Ni un millón de sacos de setas habían sentado mejor que ese gol, fruto del regalíz de cortesía...

Y ahí se pusieron serios los de Alguacil. Ahí Odegaard sacó su zurda y nos marcó de falta, que ya le vale al chavalín, siempre marcándonos de falta. Aunque es cierto que la barrera está horrorosa, abriéndose y apartándose, huys, no nos vayan a dar un balonazo en la carita. Y del 2-1 se pasó al 3-1, con dos córners consecutivos en los que, para no dar pistas, el cuero fue al mismo sitio. A la segunda Isak cabeceaba en el primer palo para hacer el doblete. San Seacabó...

Enric Gallego se quedó con las ganas de salir, como nos quedamos los aficionados de verlos sobre el verde. Quizás no se entienda el movimiento, pero yo prefiero que siga trabajando tres días más y que el domingo, en el Cerámica, demuestre de lo que es capaz. La Copa es bonita, pero cuando enfrente tienes un señor equipazo no puedes hacer otra cosa que pasar el trago, felicitar al rival por el pase a cuartos (ojito que esta Real puede hacer algo grande este año, más en una competición como la Copa) y a pensar en el siguiente encuentro. No en vano hasta el final lo estuvieron intentando los de rojo, señal de que como siempre, Osasuna nunca se rinde. Normal que nosotros tampoco...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!