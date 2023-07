La mejor medicina debe estar en tu cocina

¡Más claro agua! y eso que “de clara cada vez tiene menos”, puesto que ya es común en muchos lugares la presencia de ciertos contaminantes que no deberían estar allí presentes pero que, por desgracia, “lo están”.

Una cesta de la compra mal seleccionada en el día a día origina problemas de diversa índole, no sólo relacionados con el exceso de peso graso, sino con patologías más serias a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel digestivo e incluso a nivel emocional. Si varios nutrientes escasean en el organismo durante un tiempo prolongado las consecuencias serán nefastas y la sintomatología muy diversa siendo la fatiga el principal signo de esa “malnutrición”. ¿Están todos los nutrientes esenciales en las proporciones adecuadas en el carro de la compra cotidiano? La vitalidad con la que nos encontramos dependerá, en gran parte, de ello, así que verduras, frutas, frutos secos, semillas, aceite de oliva, huevos, pescados, carnes, embutidos magros, yogures naturales, legumbres, cereales integrales, algunas conservas y una decena de especias deberían ser los alimentos mayoritarios de esas cestas, los cuales no deberían faltar en ninguna cocina. No hace falta mucho más. El organismo necesita más de 50 nutrientes (que no puede fabricar) y ningún alimento los contiene todos, por lo que cuanto más variada sea la CESTA más fácil será proporcionárselos. El carro de la compra debe contener alimentos que aporten esos nutrientes esenciales junto a los compuestos químicos naturales más salutíferos que nos ofrece la naturaleza y que están presentes en los diversos colores de los vegetales.

¿Existen alimentos que adelgazan? Rotundamente NO. Son los sistemas nutricionales individualizados junto al estilo de vida los que permiten obtener una composición corporal acorde a las expectativas de quien se propone perder peso. Y la velocidad con la que cada persona responde fisiológicamente a ello dependerá de varios factores, siendo los más importantes la genética, la salud metabólica, el funcionamiento hormonal, la edad, el sexo, el estilo de vida y la predisposición personal de quien decide afrontar el cambio de hábitos. La nutrición personalizada y el ejercicio pautado siguen siendo los mejores “fármacos” conocidos hasta el momento, así que no hay que buscar otra cosa si lo que uno desea es un cambio “a mejor” permanente en el tiempo.

JAVIER ANGULO

¿Existe la dieta Antiinflamatoria? ¡Por supuesto! Vivimos en un entorno obesogénico e inflamatorio donde el estrés, el sedentarismo, la mala alimentación, los problemas con el sueño y el pesimismo “generan una INFLAMACIÓN persistente”. De ahí que una alimentación elevada en fitonutrientes, polifenoles, antioxidantes, ácidos grasos omega 3, vitaminas, minerales, enzimas y probióticos ejerza una acción ANTIINFLAMATORIA, a la que debemos de acompañar de ejercicio frecuente, un descanso reparador y mayores dosis de optimismo.

¿Y la dieta Antiaging? ¡Evidentemente! Los últimos avances científicos así lo confirman y se basa en un sistema nutricional más bajo en calorías con periodos de descanso amplio entre comidas y una selección de alimentos ecológicos nutritivos, con abundancia de vegetales multicolor con gran capacidad antioxidante y salutífera, una reducción en el consumo de proteína animal, eliminación de los productos ultraprocesados y control máximo en la toma de bebidas alcohólicas.

¿Y la dieta “Quema grasas” o dieta Lipolítica? ¡Obviamente! Hace referencia a un sistema nutricional favorecedor de una lipolisis constante, seleccionando alimentos que apenas generen cambios en la homeostasis de la glucosa, por lo que se mantiene controlada a la hormona insulina evitando su brusca y constante secreción, con los daños que ello supone en la población más desfavorecida a nivel metabólico que, por desgracia, sufre de resistencia a esta hormona. Una dieta con características más ancestrales respetando al máximo nuestra fisiología.

¿Y existen menús Hidratantes? ¡Sin lugar a dudas! Son aquellos que además de ser muy nutritivos aportan más del 80% de su contenido en forma de agua con un elevado número de electrolitos. Menús adecuados para la población que tiene más riesgo de sufrir deshidratación siendo ideales en épocas de calor intenso, acompañados además del consumo de agua o infusiones, a ser posible fuera de las comidas.

¿Y la dieta Cardioprotectora? ¡Naturalmente! Es aquella que contiene los principales nutrientes que favorecen la salud del endotelio vascular. Una alimentación rica en carotenoides, proantocianidinas, vitamina C y E, magnesio, potasio, ácidos grasos omega 3, fibra y sustancias aromáticas presentes en multitud de especias con potente acción digestiva, antihipertensiva, hipolipemiante, antioxidante y antiinflamatoria.

¿Y menús Antianemia? ¡Lógicamente! Un cuarto de la población mundial padece esta patología de desnutrición siendo más frecuente en el sexo femenino, caracterizándose por un cansancio excesivo al que se le suma la falta de aire en actividades cotidianas, mareos y debilidad. Son menús que proveen de aquellos elementos nutricionales que favorecen la formación de hemoglobina, incrementan la serie roja sanguínea (recuento de hematíes, el valor de hematocrito, la concentración de hemoglobina, los índices eritrocitarios (VCM, HCM, CHCM) y el índice de distribución de los hematíes) y mejoran las proteínas transportadoras de hierro (ferritina y transferrina principalmente). Alimentos con altos niveles de hierro, zinc, cobre, vitamina B12, vitamina B9 y aminoácidos esenciales, siempre acompañados de vegetales con alto contenido en sustancias antioxidantes y de enzimas digestivas en casos de tener problemas de absorción.

¿Y la dieta Deportiva? ¡Desde luego! Está claro que el deporte es salud y quienes se lo toman en serio y pretenden incrementar su rendimiento deben tener muy presente cuál es el mejor combustible para ello. Menús donde los hidratos de carbono juegan un papel relevante y tanto las frutas como los cereales, las féculas y las legumbres adquieren mayor importancia debido al constante uso de glucógeno a nivel muscular por parte de los practicantes. Hidratación, recarga de los depósitos de glucógeno y síntesis proteica son los objetivos nutricionales que todo deportista debe cumplir para seguir avanzando en su rendimiento con energía y calidad de vida.

¿Y menús contra la Osteoporosis? ¡Indudablemente! Menús ricos en minerales donde el calcio predomina sobre el resto de los oligoelementos, siendo aconsejado mantener unos niveles adecuados de vitamina D durante todo el año y el seguimiento de un programa de entrenamiento de fuerza adaptado a la variabilidad individual. Todo ello procurando evitar los alimentos ricos en harinas, azúcares, grasas de baja calidad y productos nutricionales muy aditivizados, gestionando adecuadamente el estrés, manteniendo más contacto con la naturaleza y realizando ejercicios de higiene postural. Este protocolo favorece la reposición de colágeno y la captación de minerales en la estructura ósea.

¿Y menús ricos en Omega 3? ¡Efectivamente! Dado el bajo aporte de ácidos grasos omega 3 en la mayor parte de la población y lo indispensables que son para la salud ocular, la salud metabólica, la salud hormonal, la salud neuronal y la regulación de la inflamación, no estaría de más que todos (al menos un día a la semana) dispusiéramos de un menú con alta presencia de este nutriente esencial que, por desgracia, cada vez va a menos. Signos de inflamación cerebral, ralentización en la toma de decisiones, falta de concentración, déficit de atención, fatiga, depresión, dermatitis, sequedad de las mucosas, pérdida de cabello, problemas oculares, alteraciones cardiacas, síndrome metabólico, dolores articulares, patologías inflamatorias diversas, etc. son, en ocasiones, fiel reflejo de la carencia de este imprescindible nutriente.

¿Y cuál es la mejor “Dieta”? ¡La del Sentido Común!

Pero para ello hace falta una base de conocimiento y entender que en lo más sencillo está la solución. Las Pirámides Nutricionales tradicionales no son válidas para todos y la Nutrición ha de personalizarse en relación a las respuestas fisiológicas, la salud metabólica, el grado de actividad, el estado del aparato digestivo y las variabilidades individuales de cada ser. Y no hay más trucos, aquí no existen los milagros y cada uno ha de gestionarse en relación a sus intereses y a su conciencia.

Espero que este artículo os sirva para ganar en salud, vitalidad y alegría. ¡Hasta la próxima!