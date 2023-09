Cuca Gamarra, desveló este lunes algunos de los ejes del discurso que el líder gallego pronunciará ante la Cámara Baja confirmando que efectuará un último llamamiento velado tanto a los nacionalistas vascos como a posibles parlamentarios del PSOE críticos con la estrategia de Alberto Núñez Feijóo hará un postrero intento de ganar los escaños que le faltan en su sesión de investidura este 26 de septiembre apelando al "voto en conciencia" de los diputados del Congreso, una llamada especialmente dirigida a la bancada socialista y a la del PNV. La secretaria general de los populares,desveló este lunes algunos de los ejes del discurso que el líder gallego pronunciará ante la Cámara Baja confirmando que efectuará un último llamamiento velado tanto a los nacionalistas vascos como a posibles parlamentarios del PSOE críticos con la estrategia de Pedro Sánchez y con el peaje que este estaría dispuesto a pagar para satisfacer las exigencias de Junts a fin de seguir en la Moncloa.

Un intento de ganar la votación buscando "tránsfugas" en el grupo parlamentario socialista, según volvían a denunciar desde Ferraz. Pero en Génova niegan la mayor y este lunes Gamarra contraatacaba asegurando que quien realmente incurre en "transfuguismo" es el propio líder socialista por "hacer lo contrario a lo prometido durante la campaña electoral previa al 23-J".

El discurso del expresidente de la Xunta -que despejó su agenda para preparar la cita parlamentaria- incidirá, según Gamarra, en los seis pactos de Estado ofrecidos hace semanas al actual presidente del Gobierno en funciones y que, sostiene la también portavoz parlamentaria, "siguen plenamente vigentes" (versan sobre regeneración democrática, Estado de bienestar, saneamiento económico, familias, agua y territorios).

Y sobre todo, sostienen los populares, "será consecuente con el programa electoral". "Feijóo se presenta con el respaldo indirecto de once millones de españoles y el respaldo moral de una inmensa mayoría que no queremos privilegios jurídicos para nadie", apuntó en la rueda de prensa que ofreció desde la sede del partido, antes de recordar que el marco en el que, a su juicio, se desarrolla esta investidura no es otro que el de la disyuntiva "amnistía o Feijóo".

Además, y en su intento por dotar de épica al hecho de presentarse a una investidura que ya se prevé fallida, Gamarra incidió en que "Feijóo será el primer candidato que pudiendo tener los votos para ser presidente renuncia a conseguirlos". "Sabemos cuáles son las exigencias para conseguir esos votos, pero el PP prefiere la dignidad que un Gobierno con indignidad". La portavoz popular hacía referencia a las demandas de Junts, con quien los populares admiten que mantuvieron conversaciones informales de cara a la investidura de Feijóo hasta que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo público que solo apoyaría al candidato capaz de promulgar una ley de amnistía con la que poner el contador a cero de los encausados por la consulta ilegal del 1-0.

Con respecto a la otra formación nacionalista con la que su partido ha mantenido, en este caso, una intensa vía de diálogo -el PNV-, Gamarra negó que hayan existido más conversaciones una vez reiterado el 'no' de los peneuvistas, a los que envió una advertencia: "Deben pensar si Sánchez es o no una persona de fiar". La imposibilidad de atraerse al partido de Andoni Ortuzar, que ve un disolvente en las alianzas con Vox, ha dejado varado a Feijóo en los 172 'síes' de los suyos, la formación de Santiago Abascal, Coalición Canaria y UPN.

"SÁNCHEZ DEBERÍA TOMAR NOTA"

Por esa misma razón, los populares son conscientes de las ínfimas posibilidades con las que cuenta su líder para convertirse en presidente este viernes -cuando se produzca la segunda votación-, pero prefieren aprovechar el impulso moral del "gran acto" del domingo celebrado en la madrileña avenida de Felipe II contra la hipotética amnistía y seguir redoblando la presión sobre Sánchez para, al menos, entorpecer su investidura.