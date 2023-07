Feijóo propone que gobierne la lista más votada y Sánchez no acepta

jefe del líder del primer choque dialéctico en el arranque de su debate electoral cara a cara a cuenta de la marcha de la economía, que para el socialista es positiva, sobre todo por la creación de empleo, mientras que para el candidato del PP va mal. Eldel Gobierno Pedro Sánchez , y eldel PP Alberto Núñez Feijóo ha protagonizado unen el arranque de sua cuenta de la marcha de la, que para el socialista es positiva, sobre todo por la creación de empleo, mientras que para el candidato del PP va mal.

Madrid, 10 jul (EFE).- El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmar un compromiso para que gobierne la lista más votada en las elecciones del 23 de julio, pero el candidato del PSOE no ha respondido a su oferta.

"Hable con Vara", se ha limitado a responder Sánchez, en alusión al socialista que no ha conseguido repetir al frente del gobierno de Extremadura por un pacto entre PP y Vox.

Durante el único cara a cara que mantendrán antes de la cita con las urnas, Feijóo ha insistido en su oferta a Sánchez para que gobierne la lista más votada, y se ha comprometido a que el PP facilitará su investidura si el PSOE gana las elecciones, una propuesta a la que el jefe del Ejecutivo ha preferido no responder.

Para defender su propuesta, ha citado tanto a Felipe González como al propio Sánchez, que lo defendió en el pasado, y ha puesto sobre la mesa del debate un documento con su firma ya estampada y el espacio para la firma de Sánchez en blanco.

"Su objetivo es que no gobierne el PP, si no firmaría este pacto", ha apuntado el líder del PP, que ha emplazado a Sánchez a "solucionar" este asunto "esta misma noche".

De nuevo, Sánchez no ha recogido la propuesta y ha aludido a la situación de Extremadura, donde gobernará María Guardiola (PP), segunda en las elecciones, gracias a un pacto con Vox.

Sánchez se ha limitado a criticar los acuerdos del PP con Vox, a lo que Feijóo ha respondido que el presidente del Gobierno no puede dar "ninguna lección" sobre pactos.

Sobre las críticas de sus pactos con Vox, Feijóo ha señalado que el PP pacta con este partido porque Sánchez "no acepta que gobierne el PP cuando gana", mientras los populares han facilitado que gobierne el PSOE en algunos lugares, como Barcelona o Vitoria.

"Le viene muy bien el señor Abascal, qué haría el sanchismo sin Vox y qué haría Vox sin el sanchismo", ha proclamado el candidato del PP, que ha remarcado que no quiere ser presidente del Gobierno "perdiendo".

"El jefe de la oposición no puede tener más escaños que yo", ha añadido Feijóo, que ha pedido a Sánchez que se olvide de "Vox, de Bildu y de sus socios" y que se comprometa a dejar gobernar a quien gana las elecciones.

PACTOS CON EH BILDU Y VOX

Feijóo ha evocado el recuerdo del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA hace 26 años, para rechazar lecciones de Pedro Sánchez acerca de los pactos, por sus alianzas y acuerdos parlamentarios con EH Bildu.

"De pactos no puede dar ninguna lección, de pactos usted no puede dar ninguna lección", ha recalcado el candidato del PP, que en el debate cara a cara con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha calificado a EH Bildu de "brazo político" de la banda terrorista ETA.

Feijóo ha rechazado además lo que ha tildado de "cantinela de Vox", se ha preguntado "qué haría el sanchismo sin Vox y qué haría Vox sin el sanchismo" y le ha pedido a su rival del PSOE que deje a Santiago Abascal fuera del debate.

Lo ha dicho en respuesta a la enumeración que ha hecho el presidente del Gobierno sobre los representantes de Vox que el PP ha colocado al frente de los parlamentos o en los gobiernos autonómicos, de los que ha destacado que son , "machistas de libro", negacionistas del cambio climático, antivacunas o franquistas.

"No gobernamos con Bildu, ustedes sí gobiernan con Vox", ha replicado Sánchez, que ha planteado a continuación una pregunta a su adversario: "¿Señor Feijóo, usted duerme bien?".

Además, Sánchez ha criticado que haya dirigentes del PP que usen el eslogan "que te vote Txapote", en alusión al etarra que asesinó entre otros al político popular Gregorio Ordóñez, y le ha pedido a Feijóo que diga ante los españoles que "condena ese grito".

"Txapote es un terrorista", ha defendido Feijóo, que le ha dicho a Sánchez que "ha pactado con personas que tienen condenas por terrorismo" y preguntado sobre si condena el mencionado lema ha recalcado que condena el terrorismo.

DEBATE BRONCO

Ambos líderes se han enzarzado en la primera media hora del debate en una continua disputa por los datos económicos, las consecuencias de la ley del sí es sí, o los acuerdos con Vox, con reproches insistentes y quitándose la palabra, complicando la difusión de sus mensajes.

Al término de los primeros 45 minutos de su enfrentamiento, los dos no han parado de interrumpirse, así como de acusarse recíprocamente de no decir la verdad y de trasladar sus quejas porque uno no dejaba hablar al otro para exponer sus planteamientos.

Hasta tal punto ha sido así que en buena parte de ese primer bloque del cara a cara ha sido muy difícil entender lo que ambos decían porque los dos hablaban a la vez, haciendo ininteligible el diálogo que pretendía propiciar el encuentro en Atresmedia.

"Déjeme hablar", "No es verdad", "¿Me deja hablar?", ha repetido Sánchez en muchas ocasiones a Feijóo, quien también se ha quejado por lo mismo, aseverando que el encuentro estaba resultando "muy bronco".

LA ECONOMÍA, PRIMER PUNTO DE FRICCIÓN

Con continuas interrupciones en sus intervenciones e incluso protestas de Sánchez, que en varias ocasiones ha dicho que no eran verdad las afirmaciones de su oponente sobre la economía o el mercado laboral, Feijóo le ha mostrado tablas y estadísticas para tratar de demostrar sus argumentos en contra.

Sánchez ha destacado que en estos últimos años el empleo ha crecido "como nunca" hasta llegar a los casi 21 millones de personas empleadas, mientras que el crecimiento económico se ha multiplicado por cuatro "en circunstancias muy complicadas", en tanto que la inflación ha bajado por debajo del 2 %, por lo que asegura que la están "controlando como en ninguna otra economía europea".

"Vamos en la dirección adecuada, no podemos dar volantazos de manera brusca. Feijóo y Abascal aspiran a derogar todo esto", ha advertido.

Feijóo le ha dicho a Sánchez que asegurar que la economía va "como una moto" es una "falta de respeto a los españoles" que tienen sentido del humor pero no son "tontos".

Y le ha advertido de que el presidente del Gobierno tiene como "paradigma" económico la política de José Luis Rodríguez Zapatero, que sostuvo que España estaba en la "Champions League".

Para Feijóo Sánchez es, tras Zapatero, el jefe de Gobierno que menos empleo ha creado, porque le adelantaron Mariano Rajoy y José María Aznar.

Le ha espetado además el incremento de un 30 % en el precio de los alimentos, las hipotecas "cada vez más caras", los "alquileres en máximos", 42 subidas de impuestos o que España haya estado entre los últimos países europeos en recuperar el PIB de 2019, en el primer trimestre de 2023.

"Tiene la política económica del populismo de Podemos, la política económica del Partido Comunista, la del sanchismo y una dosis pequeña del Partido Socialista", ha zanjado.