Feijóo llama a unir el voto contrario al sanchismo en el PP en un acto masivo en Valencia

Con apelaciones directas a los electorados de Vox, Ciudadanos y a los socialistas desencantados, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha llamado a concentrar en su partido el voto contrario al sanchismo, desde un acto masivo en la plaza de toros de Valencia, con más de doce mil asistentes, según la formación.

El PP ha celebrado su acto central de campaña en el principal territorio que aspira arrebatar al PSOE, y, en un espacio simbólico, Feijóo ha compartido escenario con sus candidatos a la Generalitat Valenciana y la Alcaldía de la ciudad, Carlos Mazón y María José Catalá, que se enfrentan a pronósticos muy ajustados.

"Es imprescindible unir el voto en el PP. Si quieres cambio, vota y si quieres cambio, concentra el voto en el Partido Popular", ha exclamado Feijóo.

Feijóo ha pedido un apoyo explícito a los votantes liberales y de centro a los que "ilusionó en su momento Ciudadanos", a los de Vox que desean "gobiernos fuertes y comprometidos" y a los votantes socialistas a los que les "avergüenza el rumbo de su país y la utilización fraudulenta de su partido".

Ante un coso y unos tendidos abarrotados, que coreaban el nombre de los candidatos y silbaban ante las alusiones a los Gobiernos de Pedro Sánchez y Ximo Puig, ha desgranado múltiples motivos para votar el próximo 28 de mayo.

Así, pide que voten quienes no quieren mentiras y frivolidad, los que rechazan Gobiernos en los "que Podemos decida y el independentismo imponga", a quienes no perdonan las rebajas de penas a violadores, o a quienes "indigna el sanchismo y que no rompa con Bildu", en su única alusión a la polémica por las listas del partido abertzale.

En clave regional ha aludido a los contratos de Puig o al caso de abusos sexuales que llevó a la dimisión de Mónica Oltra, acusada de encubrimiento. También ha criticado que Sánchez no hablase ayer en su mitin de financiación, agua ni del Corredor Mediterráneo.

Feijóo ha dicho también que en Moncloa hay nervios y que Sánchez estará ya "haciendo las maletas" porque "huele a cambio", a "cambio tranquilo, a cambio sin revancha, a cambio sensato", y ha pedido no dar nada por hecho cuando "nada está ganado".

"Estamos aquí por la victoria y porque habrá cambio", ha exclamado Feijóo, que ha contado que los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy le dijeron que si llenaban la plaza les "irá bien" y ha dejado además múltiples elogios para sus candidatos, apodando a la aspirante a la Alcaldía María José Catalá Barberá, en honor a su antecesora, Rita Barberá.

Con el himno valenciano y el himno de España, como es tradicional, ha cerrado el PP su mitin en una plaza que pretende ser "talismán" para Feijóo ante las futuras elecciones generales y donde solo Catalá ha movilizado a los asistentes expresando su rechazo a los "terroristas" de EH Bildu.