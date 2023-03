Política Sémper asegura que no les importa lo que diga Vox sobre su relación con el PP "Me parecerá muy bien o no lo que diga el señor Abascal este fin de semana, esta tarde o mañana, pero no me importa mucho la verdad", ha afirmado el portavoz de campaña del PP









Ampliar EFE Agencia Efe Borja Sémper, ha asegurado este viernes que no les importa demasiado lo que pueda decir Vox sobre la relación de ambos partidos tras la moción de censura y la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de romper con los de Santiago Abascal. El portavoz de campaña del PP ha asegurado este viernes quetras la moción de censura y la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de romper con los de Santiago Abascal. "Me parecerá muy bien o no lo que diga el señor Abascal este fin de semana, esta tarde o mañana, pero no me importa mucho la verdad", ha afirmado Sémper en TVE al ser preguntado por el nuevo escenario de relación con el PP sobre el que el líder de Vox hablará esta tarde en un mitin en Valladolid. El dirigente popular ha recalcado que no están mirando lo que hace o deja de hacer Abascal. "No somos oposición a Vox ni a ningún otro partido. Somos oposición al Gobierno de Sánchez", ha subrayado. En su opinión, Vox tiene una estrategia partidista que busca erosionar al PP para crecer y obtener rédito electoral. "Yo creo que les va a salir mal, pero allá ellos, no nos importa demasiado lo que diga o deje de decir Vox", ha insistido con el argumento de que ambos partidos son distintos y tienen proyectos políticos para el país diferentes. Ha defendido que la idea de España del PP es "mucho más ancha" y que hay "infinidad" de temas que les separan, aunque a veces coincidan en alguno. Sobre la disposición del PP a pactar después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, ha reiterado que están abierto a conformar gobiernos de cambio sin necesidad de ninguna otra fuerza política con una agenda diferente a la suya. El portavoz popular ha criticado, por otra parte, la reforma de las pensiones del Gobierno, que ha considerado un "balón para adelante" carente de una visión a largo plazo de país que trascienda del partidismo y de los intereses tácticos, a diferencia de lo hecho por el presidente de Francia, Enmanuel Macron. Ha respaldado así al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este jueves elogió el "interés por la sostenibilidad de las pensiones" del Gobierno francés y afirmó que Pedro Sánchez está haciendo "exactamente lo contrario" que Macron en Francia. Finalmente, Sémper ha rechazado la peineta del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a una procuradora socialista y ha confiado en que explique mejor su gesto.

